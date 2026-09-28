Κομισιόν για αγροτικές επιδοτήσεις: «Αποφασιστικά μέτρα από την Ελλάδα» – Τι  λέει μετά το δημοσίευμα του Politico

Στη διευκρίνιση ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν αποτελεί την τελική της θέση προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το δημοσίευμα του Politico για προειδοποίηση προς την Αθήνα σχετικά με ενδεχόμενο κίνδυνο για μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τους τελευταίους μήνες η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει «αποφασιστικά μέτρα» για τη βελτίωση της διαχείρισης των επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), σημειώνοντας ότι έχει καταγραφεί «σημαντική πρόοδος». Την ίδια στιγμή, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι «εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει».

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«Δεν συνιστά την τελική θέση της Επιτροπής»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Κομισιόν στην επιστολή που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιεύματος.

«Σε ό,τι αφορά την επιστολή στην οποία ενδεχομένως αναφέρεστε, αυτή δεν συνιστά την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», επισημαίνει.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για «ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα», το οποίο «δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά».

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Η Επιτροπή διευκρινίζει ακόμη ότι η επιστολή εντάσσεται στη συνήθη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά «προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων εργαζόμαστε από κοινού».

«Σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά»

Οι Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν τακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης, με την Κομισιόν να αξιολογεί την πρόοδο και να διατυπώνει συστάσεις για τα επόμενα βήματα.

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει», είναι η χαρακτηριστική διατύπωση της Επιτροπής.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «πολύ εποικοδομητική» τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το δημοσίευμα του Politico

Η τοποθέτηση της Κομισιόν έρχεται μετά το δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απευθύνει νέα προειδοποίηση προς την Αθήνα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

Κατά το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έκθεση της Κομισιόν, οι Βρυξέλλες εκτιμούσαν ότι οι αλλαγές που είχαν μέχρι στιγμής δρομολογηθεί από την ελληνική πλευρά δεν επαρκούσαν για την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν αναδειχθεί μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μήνυμα, σύμφωνα πάντα με το Politico, είχε διαβιβαστεί στην Ελλάδα νωρίτερα τον Σεπτέμβριο και περιλαμβανόταν σε έγγραφο 40 σελίδων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο βρισκόταν και η λειτουργία της ελληνικής Αρχής οικονομικού ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια διαχειρίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Το δημοσίευμα παρέθετε, μάλιστα, προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ ενός μέρους των δαπανών».