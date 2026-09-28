Πολιτική

Βλάχος και Μαρκόπουλος «σφάχτηκαν» για τους δανειολήπτες: «Είμαστε εκτός πραγματικότητας» – «Ήρθατε να ξεπετάξετε την ερώτηση ενός “παράξενου” βουλευτή»

Αιχμές από τον βουλευτή της ΝΔ για την κυβερνητική πολιτική - «Είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας», απάντησε ο υφυπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μαρκόπουλος και Γιώργος Βλάχος, Νέα Δημοκρατία
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθη τη Δευτέρα (28.09.2026) στη Βουλή η συζήτηση ανάμεσα στον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Γιώργο Βλάχο, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την απάντηση που έλαβε στο αίτημά του να στηριχθούν οι συνεπείς δανειολήπτες.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες και οι έλεγχοι στα funds θα συνεχιστούν, ωστόσο ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος επέμεινε ότι δεν έλαβε απάντηση στην πρότασή του για ειδική επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει «να ξαναβρεί το βήμα στην κοινωνία».

Αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του, ο Γιώργος Βλάχος ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης για όσους εξυπηρετούν με συνέπεια τα δάνεια πρώτης κατοικίας, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και φορολογικές ελαφρύνσεις.

«Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στη στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα για να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους», ανέφερε.

«Πρέπει να τους δώσουμε μια βοήθεια, μια ελάφρυνση, ένα μπόνους. Αυτοί κρατούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε, παράλληλα, κριτική στη λειτουργία των funds, υποστηρίζοντας ότι «νιώθουν ανεξέλεγκτα» και καταγγέλλοντας «χείριστη συμπεριφορά».

«Πρέπει να ξαναβρούμε βήμα στην κοινωνία»

Ο Γιώργος Βλάχος έδωσε, πάντως, και ευρύτερη πολιτική διάσταση στην παρέμβασή του, ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Είμαστε εκτός πραγματικότητας, πρέπει να ξαναβρούμε βήμα στην κοινωνία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει «να ανακτήσει την επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παρέπεμψε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τους ευάλωτους δανειολήπτες, στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στην πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, καθώς και στα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών κατά την περίοδο αύξησης των επιτοκίων.

«Έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές για βοήθεια των ευάλωτων δανειοληπτών», σημείωσε.

Ο υφυπουργός Οικονομικών προανήγγειλε, μάλιστα, συνέχιση των παρεμβάσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων.

«Υπάρχουν δράσεις σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το πρόσημο του οικονομικού επιτελείου είναι η συνέπεια. Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις, θα το δείτε στο πολύ κοντινό μέλλον», είπε.

Για τη λειτουργία των funds ήταν επίσης κατηγορηματικός: «Κρατήστε αυτό: δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Ο έλεγχος για τα funds θα συνεχιστεί».

«Ήρθατε να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός “παράξενου” βουλευτή»

Η απάντηση, ωστόσο, δεν ικανοποίησε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επανήλθε εμφανώς ενοχλημένος.

«Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ήταν πολύ απλό το ερώτημα», είπε ο Γιώργος Βλάχος.

Και συνέχισε σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή… “παράξενου”, που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απέρριψε την αιχμή, απαντώντας ότι «ουδέποτε θέλησα να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα» και υποστηρίζοντας ότι αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

«Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς. Δεν μίλησα αόριστα, μίλησα με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές που βοηθούν τους δανειολήπτες», είπε.

«Είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας»

Επιχειρώντας στη συνέχεια να χαμηλώσει τους τόνους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, ο υφυπουργός Οικονομικών υπενθύμισε ότι οι δύο πολιτικοί βρίσκονται «στον ίδιο πολιτικό χώρο».

«Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Νομίζω είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε τις εύκολες λύσεις στο ζήτημα των δανειοληπτών, λέγοντας ότι «μαγικές συνταγές που κάποιοι άλλοι με μεγάλη ευκολία τάζουν, δεν υπάρχουν».

Ο κ. Μαρκόπουλος κατέληξε υπερασπιζόμενος τις κυβερνητικές παρεμβάσεις: «Η μόνη κυβέρνηση, αγαπητέ φίλε Γιώργο Βλάχο, που μπορεί να κάνει αυτές τις μέριμνες και να εφαρμόσει συγκεκριμένες στρατηγικές, είναι της ΝΔ».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που πέρασε τον Κώδικα Δεοντολογίας και δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς έλεγχο», πρόσθεσε.

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