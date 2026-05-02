Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης της υγείας του – Το νεύμα του στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μια σκληρή μάχη εξακολουθεί να δίνει στην Εντατική ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Γιώργο Μυλωνάκη, που εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος, οι γιατροί μείωσαν τα κατασταλτικά φάρμακα ακριβώς γιατί η κατάστασή του βελτιώνεται.

Στο πλευρό του βρίσκεται πάντα η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναγνώρισε τον Πρωθυπουργό και του έγνεψε.

Διανύοντας την τρίτη εβδομάδα νοσηλείας του, ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως παλεύει με όλες του τις δυνάμεις, για να βγει νικητής από αυτή την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.