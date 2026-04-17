Πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης: Στο πλευρό του συνεργάτες και κυβερνητικά στελέχη – «Το γραφείο του τον περιμένει» λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου
Στέλιος Πέτσας
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι επισκέψεις συνεργατών, φίλων και κυβερνητικών στελεχών στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», με την κατάστασή του να παραμένει σταθερή, σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθοριστική για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη υπήρξε η επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο συνεχίζονται οι επισκέψεις συνεργατών, φίλων και υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ όσων βρέθηκαν σήμερα στον «Ευαγγελισμό» ήταν η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Χριστίνα Κοραή που μίλησε στο Live News, οι αρμοδιότητές του Γιώργου Μυλωνάκη αναμένεται να μοιραστούν μεταξύ των υπολοίπων υπουργών της Κυβέρνησης μέχρι εκείνος να επιστρέψει στα καθήκοντά του. «Δεν σκοπεύω να κάνω καμία αλλαγή. Το γραφείο του τον περιμένει», τόνισε χαρακτηριστικά για τον συνεργάτη του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

 Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα μπορεί να υπάρξει ασφαλέστερη αποτίμηση της πορείας της υγείας του.

