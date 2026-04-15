Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι, συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ»

Σε σοκ βρίσκονται τα μέλη της κυβέρνησης από την σοβαρή περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη να μιλάει για το περιστατικό.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας», ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη μιλώντας για το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε ο Γιώργος Μυλωνάκης, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στον Realfm 97,8

Όπως ανέφερε η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη θα δίνεται μόνο από το νοσοκομείο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με εγκεφαλικό ανεύρυσμα και σε σοβαρή κατάσταση.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ το νοσοκομείο Ευαγγελισμός επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.