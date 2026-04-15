Πολιτική

Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι, συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ»

Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη θα δίνεται μόνο από το νοσοκομείο, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο Κωστής Χατζηδάκης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σε σοκ βρίσκονται τα μέλη της κυβέρνησης από την σοβαρή περιπέτειας της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη με τον Κωστή Χατζηδάκη να μιλάει για το περιστατικό.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας», ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη μιλώντας για το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε ο Γιώργος Μυλωνάκης, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026).

«Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στον  Realfm 97,8 

Όπως ανέφερε η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη θα δίνεται μόνο από το νοσοκομείο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με εγκεφαλικό ανεύρυσμα και σε σοβαρή κατάσταση.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ το νοσοκομείο Ευαγγελισμός επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.  

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μακάριου Λαζαρίδη»: Η αντιπολίτευση κλιμακώνει τις επιθέσεις για το πτυχίο του υφυπουργού
«Νόμιμος ο διορισμός μου», απαντά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης – «Δεν τίθεται θέμα παραμονής του στην κυβέρνηση», ξεκαθαρίζει το Μέγαρο Μαξίμου
Μακάριος Λαζαρίδης 6
Η κυβέρνηση προτείνει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου» δήλωσε ο Στουρνάρας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Στουρνάρας 9
Σε κρίσιμη κατάσταση με εγκεφαλική αιμορραγία στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Στο πλευρό του βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Προηγήθηκε λιποθυμικό επεισόδιο κατά την διάρκεια της πρωινής σύσκεψης με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου
Γιώργος Μυλωνάκης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
103
