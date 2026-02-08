Πολιτική

Γιώργος Παπανδρέου: «Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news, τέλος η λάσπη»

«Όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία» λέει ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου
Γιώργος Παπανδρέου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Τζέφρι Επστάιν», σημειώνει ο Γιώργος Παπανδρέου απαντώντας σε «συκοφαντικό δημοσίευμα».

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Τζέφρι Επστάιν. Τελεία», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τονίζει στην απάντηση του πως «όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως “αποκάλυψη” ή δήθεν ‘”σκοτεινή διαδρομή” την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 —όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη— δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί».

Αναφέρει πως «σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης».

«Αλλά», σχολιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, «όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία».

«Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης. Τέλος η λάσπη!», υπογραμμίζει καταληκτικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
140
98
98
98
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέσα στον Μάρτιο η τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Μηδενική ανοχή στα κυκλώματα των διακινητών
Στη Συνταγματική Αναθεώρηση και στην τραγωδία στη Χίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη...
Κυριάκος Μητσοτάκης 73
Ο Στέφανος Κασσελάκης προτείνει την αλλαγή ονόματος του Κινήματος Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
«Ήρθε η ώρα για ένα άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Γκάζι σε μια νέα δημοκρατική παράταξη, αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων» τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης
Στέφανος Κασσελάκης
29
Πιερρακάκης: «Η έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες»
«Η ισορροπία στη διακυβέρνηση λείπει από πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα σε σημαντικές παραμέτρους» λέει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ανδρουλάκης στο TikTok: «Με το GenRent έχουμε ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα στέγασης»
Το GenRent αποσκοπεί σε περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατάργηση της golden visa, πλαφόν στην αύξηση ενοικίων, θέσπιση ανώτατων μισθωμάτων για ακίνητα που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo