Handelsblatt: Ο Κωστής Χατζηδάκης «αρχιτέκτονας» των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα

Στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και στον ρόλο του Κωστή Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις που, όπως σημειώνει, συνέβαλαν στην ανάκαμψη της χώρας, αναφέρεται εκτενές δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Η Handelsblatt χαρακτηρίζει τον Κωστή Χατζηδάκη «αρχιτέκτονα πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εμφανίζει σήμερα επιδόσεις που προκαλούν θετικά σχόλια ακόμη και στη Γερμανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μεταβαίνει στο Βερολίνο «φέρνοντας μαζί του αριθμούς» που, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, πιθανότατα τον καθιστούν «αντικείμενο ζήλειας» για τους Γερμανούς συνομιλητές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Handelsblatt επισημαίνει ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1% το προηγούμενο έτος, έναντι 1,3% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ η χώρα συγκαταλέχθηκε το 2025 μεταξύ των πέντε κρατών-μελών της ΕΕ με θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, καταγράφοντας πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ.

«Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή»

Στο ίδιο ρεπορτάζ φιλοξενούνται δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αποδίδει τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε «στέρεη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική». «Δεν πρόκειται για μαγική συνταγή, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στέρεης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία συνδυάζει με συνέπεια τη δημοσιονομική πειθαρχία με μέτρα που προωθούν την ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», αναφέρει.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σε καλή θέση εκκίνησης» για να αντιμετωπίσει οικονομικές αναταράξεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με το Ιράν, προβάλλοντας την εικόνα μιας οικονομίας που, μετά την πολυετή κρίση, έχει ανακτήσει βαθμούς ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεταρρυθμίσεις και το «κενό ΦΠΑ»

Η γερμανική εφημερίδα στέκεται ιδιαίτερα στη μεταρρυθμιστική διαδρομή του κ. Χατζηδάκη στα προηγούμενα κυβερνητικά του χαρτοφυλάκια. Ως υπουργός Εργασίας, σημειώνει, προώθησε μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας με πιο ευέλικτα ωράρια και ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας, ώστε να καταγράφονται οι υπερωρίες σε πραγματικό χρόνο και να περιορίζεται η αδήλωτη εργασία.

Ως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έθεσε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο ίδιος δηλώνει ότι η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το κενό ΦΠΑ «από 23% το 2018 σε 9,5%», φθάνοντας στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μειώσαμε 83 φόρους και τέλη, απλοποιήσαμε το πλαίσιο για την έγκριση επενδύσεων και δημιουργήσαμε τα πιο γενναιόδωρα κίνητρα στην Ευρώπη για νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτομίες», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

Από την κρίση στην επενδυτική βαθμίδα

Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι πριν από δέκα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος της κρατικής χρεοκοπίας, ενώ σήμερα όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης την κατατάσσουν ξανά ως πιστωτικά αξιόπιστο οφειλέτη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μείωση του δημόσιου χρέους, με την εφημερίδα να σημειώνει, επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, ότι η Ελλάδα μείωσε το ποσοστό χρέους της το 2025 ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Κατά το δημοσίευμα, η πρόοδος αυτή συνδέεται και με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων της περιόδου της κρίσης. Μάλιστα, η γερμανική εφημερίδα σημειώνει ότι ήδη έως το τέλος του τρέχοντος έτους η Ελλάδα θα μπορούσε να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας τη θέση αυτή στην Ιταλία.

Γερμανικές επενδύσεις και επόμενη ημέρα

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τη Γερμανία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη χώρα. Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτηρίζει το γεγονός αυτό «ισχυρή βάση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ακόμα το τέλος του δρόμου».

«Η Ελλάδα προσφέρει σήμερα έναν συνδυασμό πολιτικής σταθερότητας, βελτιωμένων μακροοικονομικών δεικτών και ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων που είναι ελκυστικό για τους στρατηγικούς επενδυτές», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω προσέλκυσης κεφαλαίων.

Το δημοσίευμα της Handelsblatt έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να προτάξει τη δημοσιονομική σταθερότητα, την επενδυτική εικόνα και τη μεταρρυθμιστική ατζέντα ως βασικά στοιχεία του οικονομικού της αφηγήματος. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η θετική αποτύπωση στον γερμανικό οικονομικό Τύπο ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας της χώρας στις ευρωπαϊκές αγορές και στους επενδυτικούς κύκλους.