Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ και οι κερδισμένοι – Οι οδηγίες προς τους βουλευτές και η πρόβλεψη για νέο κύμα ακρίβειας

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις ανάμεσα στο Μαξίμου και στο οικονομικό επιτελείο προκειμένου να «κλειδώσουν» τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Οι κατευθύνσεις έχουν προσδιοριστεί, όμως το ύψος και το περιεχόμενο των παροχών θα οριστούν στην τελική ευθεία της ανόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα, ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα υπάρχει ακριβής εικόνα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

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Δέσμευση για στήριξη της μεσαίας τάξης

Η έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης, όπως ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, και θα αφορά πρωτίστως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Πρόκειται για δύο εκλογικά κοινά που στις προηγούμενες εθνικές εκλογές στήριξαν τη ΝΔ αλλά με μια σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησης – όπως η τεκμαρτή φορολόγηση – στις ευρωεκλογές μετακινήθηκαν είτε στη ζώνη των δυσαρεστημένων και σήμερα των αναποφάσιστων, είτε στήριξαν άλλα κόμματα.

Η κρίσιμη «δεξαμενή» ελεύθερων επαγγελματιών… Τι αλλάζει;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μια κρίσιμη επαγγελματική ομάδα για την επικράτηση της ΝΔ στις εκλογές. Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 1 εκατ. και αυτό που συζητείται αυτή τη στιγμή για τη στήριξη τους είναι να υπάρξουν διορθώσεις στο σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης τους, χωρίς ωστόσο, να ανατρέπεται ο βασικός πυρήνας του νόμου Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η σταδιακή κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ως την πλήρη κατάργησή του τα επόμενα έτη.

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Επίσης, φέρεται να εξετάζεται σοβαρά η μη εφαρμογή της επόμενης αυτόματης αύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος που προκαλείται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 10%-20% για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων αλλά και η διεύρυνση των εκπτώσεων και των εξαιρέσεων από το τεκμαρτό σύστημα.

Το «καλάθι» για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, το οποίο ήταν μνημονιακή υποχρέωση.

Το «καλάθι» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, σχεδιάζεται να ανακοινώσει κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου της επόμενης χρήσης, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 80%.

Παρεμβάσεις συζητούνται και για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Επιχείρηση «συσπείρωση της ΚΟ»

«Στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με μέτρα άμεσα, αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά (…). Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια» δήλωσε ο πρωθυπουργός, ενώ κάλεσε τους βουλευτές, από σήμερα, να καταθέτουν και τις δικές τους εισηγήσεις στο Γραφείο του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, σε μια προσπάθεια συσπείρωσης των «γαλάζιων» βουλευτών.

«Μαξιλαράκι» για μέτρα κατά της ακρίβειας

Το πόσο «πλουσιοπάροχο» θα είναι το «καλάθι» της ΔΕΘ θα κριθεί στα τέλη Αυγούστου, όταν ο Κ. Μητσοτάκης θα έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία για τον δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί, ενώ, όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η κυβέρνηση να κρατήσει κι ένα «μαξιλαράκι» για να αντιμετωπίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η έκκληση Μητσοτάκη για την επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στους «γαλάζιους» βουλευτές, εκτίμησε ότι λόγω της νέας έντασης στα Στενά του Ορμούζ θα υπάρξουν νέες αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια που θα περάσουν σε όλα τα αγαθά.

«Αναπόφευκτα αυτή η ένταση – που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε αυτή τη στιγμή ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιον μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης- θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας» δήλωσε. «Ναι, εδώ η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Η αύξηση του πληθωρισμού των τελευταίων μηνών οφείλεται αποκλειστικά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κ. Μητσοτάκης, εστίασε για άλλη μια φορά στην αύξηση των εισοδημάτων ως το ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, και κάλεσε τους βουλευτές, στην επαφή τους με τους πολίτες στις εκλογικές τους περιφέρειες το καλοκαίρι, να είναι έτοιμοι, όπως είπε, να εξηγήσουν τα γεγονότα «με αλήθεια και με πειστική ερμηνεία».

Γιατί τρίτη τετραετία στη ΝΔ

Καθώς η ακρίβεια είναι καταλυτικός παράγοντας για τη στάση των πολιτών στην κάλπη, η κυβέρνηση επιχειρεί να επικοινωνήσει ότι εξαντλεί κάθε δυνατή παρέμβαση για την τιθάσευση της.

Και μαζί με την επικοινωνία των μεγάλων έργων που έχει υλοποιήσει, τις μεταρρυθμίσεις και την τήρηση των προγραμματικών της δεσμεύσεων, θέτει εμφατικά το διακύβευμα των εκλογών, για τις οποίες ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. «Τρίτη τετραετία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ξορκίζοντας την ψήφο διαμαρτυρίας, τόνισε ότι μία θα είναι η «Κυριακή της κάλπης».

«Μονοκομματική κυβέρνηση, όχι κατ’ ανάγκη ενός χρώματος»

«Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής» δήλωσε. «Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή: μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος, ενός κόμματος, όχι κατ’ ανάγκη ενός χρώματος» τόνισε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας εμμέσως και σε όσους εγείρουν θέμα για την ιδεολογική διεύρυνση της ΝΔ προς το κέντρο.