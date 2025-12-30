«Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί τροποποίηση του νόμου», λέει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως «σκέφτεται σοβαρά» την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35 στην Τουρκία δεν έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι αντίστοιχη αναφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία.

Η απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400.

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου», σχολιάζουν.

«Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F-16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.