Πολιτική

«Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί τροποποίηση του νόμου», λέει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία
F-35 των ΗΠΑ
F-35 των ΗΠΑ / Φωτογραφία U.S Air Force

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως «σκέφτεται σοβαρά» την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35 στην Τουρκία δεν έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι αντίστοιχη αναφορά από τον Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία.

Η απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400.

«Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου», σχολιάζουν.

«Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F-16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τα πρώτα F-35 το 2028», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
360
136
99
90
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το plan b της κυβέρνησης για τους αγρότες με πρόστιμα – Σκέψεις για απάντηση με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες με την κατάληψη των δρόμων και συμπλήρωσε «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων
Τρακτέρ
33
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους αγρότες: Η προειδοποίηση για άμεσο τερματισμό των μπλόκων και οι αιχμές περί «τραμπούκων»
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να προσέλθουν σε διάλογο αγρότες που εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα και ιδανικά εκπρόσωποι συνολικά του αγροτικού κόσμου
Κυριάκος Μητσοτάκης 27
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο
«Αντιστροφή της πραγματικότητας ότι τους δρόμους κλείνει η Τροχαία» - «Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο»
Κυριάκος Μητσοτάκης
331
Άδωνις Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί
«Το tweet μου για την Eurovision ανέδειξε την αριστερή υποκρισία» είπε ο υπουργός Υγείας για τις αναρτήσεις του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης
Ο Άδωνις Γεωργιαδης 21
Newsit logo
Newsit logo