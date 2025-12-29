Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο να πουλήσουν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Μάλιστα όταν η ερώτηση για τα F-35 στην Τουρκία τέθηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έσπευσερ να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ που είπε πως «υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».
Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.
Από τότε η Άγκυρα πιέζει για επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.
Το Ισραήλ από την πλευρά του είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.