Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο να πουλήσουν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μάλιστα όταν η ερώτηση για τα F-35 στην Τουρκία τέθηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έσπευσερ να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ που είπε πως «υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Από τότε η Άγκυρα πιέζει για επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.

Trump on whether he’ll sell F-35 jets to Türkiye:



We are thinking about it very seriously.



When the same question was asked to Netanyahu, Trump said:



I promise they’ll never use them on Israel. pic.twitter.com/0VCK9qj3Cc — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Το Ισραήλ από την πλευρά του είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.