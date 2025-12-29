Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ σκέφτονται πολύ σοβαρά να πουλήσουν μαχητικά F-35 στην Τουρκία

Το Ισραήλ από την πλευρά του είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία
F-35 των ΗΠΑ
F-35 των ΗΠΑ / Φωτογραφία U.S Air Force

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο να πουλήσουν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μάλιστα όταν η ερώτηση για τα F-35 στην Τουρκία τέθηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έσπευσερ να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ που είπε πως «υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Από τότε η Άγκυρα πιέζει για επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.

Το Ισραήλ από την πλευρά του είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
311
132
122
104
91
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ σε Νετανιάχου: «Αφοπλισμός της Χαμάς και να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα»
«Επίκειται απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, μίλησα με τον Χέρτζογκ» λέει ο Τραμπ – «Δεν έχω μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο» τον διαψεύδει ο Ισραηλινός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την άφιξή τους για συναντήσεις στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς
Newsit logo
Newsit logo