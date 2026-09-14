Πολιτική

Η κατεύθυνση της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ: Η νέα ημερομηνία για εκλογές και η στρατηγική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Ο Ιούνιος ο επικρατέστερος μήνας για τη διεξαγωγή των εκλογών - Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων και ο στόχος της κυβέρνησης μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ
Γιώργος Μαζωνάκης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ευαγγελία Τσικρίκα
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Τη στρατηγική της κυβέρνησης μετά τη λήξη της ΔΕΘ, τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, διαμορφώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Κι όλα αυτά ενώ επίκειται και η δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Αναμένοντας και τις νέες δημοσκοπήσεις, στο επιτελείο της κυβέρνησης εστιάζουν στην επικοινωνία των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη (που έχουν εφαρμογή την περίοδο 2026-2027) αλλά και στις προγραμματικές δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία, που ουσιαστικά συνιστά το κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

Νέα ημερομηνία «στο τραπέζι» των συζητήσεων

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, στο πρωθυπουργικό γραφείο έχουν συζητηθεί πολλές ημερομηνίες…

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις τελευταίες εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό είναι οι κάλπες να στηθούν στην εκπνοή της κυβερνητικής θητείας, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, καθώς το δεύτερο εξάμηνο, την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ.

Το διακύβευμα θα είναι σαφές και θα αφορά στο ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός έχει την εμπειρία να αναλάβει αυτά τα ηνία, σε μία δύσκολη γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία για όλη την Ευρώπη. 

Ήδη ο πρωθυπουργός, πρόσφατα και από τη ΔΕΘ έχει επικοινωνήσει ότι «η κάλπη θα είναι μία», σε μία προσπάθεια να «ξορκίσει» τη «χαλαρή» ψήφο και να αυξήσει τη συσπείρωση της ΝΔ.

Με το «βλέμμα» και προς τον Αντώνη Σαμαρά

Ταυτόχρονα, στο πρωθυπουργικό γραφείο, εκτενείς είναι οι «ζυμώσεις» για τη στρατηγική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, εν όψει της ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Ήδη από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμπρωτεύουσα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, έγινε φανερό πως αναπροσαρμόστηκε η «γαλάζια» στρατηγική, καθώς η επίθεση προς τον Αντώνη Σαμαρά ήταν «μετωπική».

Είναι εδραία η άποψη πως πλέον θα πρέπει να αποκρούονται άμεσα και τεκμηριωμένα μία – μία οι επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό, ώστε να μη «θολώνει» το ιδεολογικό προφίλ της παράταξης και ο πατριωτικός της χαρακτήρας αλλά και να μην απαξιώνεται το κυβερνητικό έργο.

Ωστόσο, δε λείπουν και οι φωνές που εκτιμούν ότι η απάντηση στις «προκλήσεις» Σαμαρά, ίσως διευκολύνει τον πρώην πρωθυπουργό να δηλώνει εμφατικά την παρουσία του, να προβάλλει τις δικές του θέσεις και να φεύγουν «τα φώτα» από το κυβερνητικό έργο, όπως συνέβη μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη εναντίον του από τη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος των δημοσκοπήσεων

Σε κάθε περίπτωση καταλυτικός, στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΝΔ στο δρόμο προς τις κάλπες, θα είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων

Προς το παρόν τα δημοσκοπικά οφέλη της κυβερνητικής παράταξης, μετά τις παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι μικρά, ωστόσο Μαξίμου και Πειραιώς «ποντάρουν» στις δημοσκοπήσεις που θα διεξαχθούν μετά τον Ιανουάριο, όταν μέτρα θα έχουν αρχίσει να έχουν εφαρμογή, ενισχύοντας το εισόδημα των πολιτών.

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