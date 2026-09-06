Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη – Σαμαρά: Η «τεχνογνωσία» που άναψε φωτιές και οι βαριές κουβέντες για την υστεροφημία και το 18% της ΝΔ

Σε ανοιχτό μπρα ντε φερ, με νέες βαριές αιχμές που πλέον αγγίζουν ευθέως την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική διαδρομή των δύο ανδρών, εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Η φράση του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ περί «τεχνογνωσίας» του προκατόχου του στο «πώς να κάνει κακό στην παράταξη» ήταν εκείνη που πυροδότησε τη νέα έκρηξη, με τον πρώην πρωθυπουργό να σηκώνει αμέσως το γάντι και να απαντά με βίντεο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν άφησε αναπάντητη ούτε την αναφορά στην «τεχνογνωσία» ούτε την προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη να σκεφτεί την «υστεροφημία» του. Αντίθετα, επέστρεψε και τις δύο αιχμές στον πρωθυπουργό, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο την «οικογένεια Μητσοτάκη» και καταλήγοντας σε μία ευθεία αμφισβήτηση της σημερινής φυσιογνωμίας της ΝΔ: «Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

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Νέα σύγκρουση Μητσοτάκη – Σαμαρά με επίκεντρο την… «τεχνογνωσία»

Η νέα σύγκρουση είχε αρχίσει λίγες ώρες νωρίτερα στο «Βελλίδειο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και εάν θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει στα διαδοχικά υποθετικά σενάρια – «εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν θα μπει στη Βουλή, εάν εμείς δεν είμαστε αυτοδύναμοι» –, αλλά για το πολιτικό σκέλος της ερώτησης ήταν απολύτως σαφής.

«Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης», ανέφερε.

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Η φράση, όμως, που έμελλε να προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήρθε αμέσως μετά.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω. Τον έκανε πρωθυπουργό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Σαμαράς: «Ο Μητσοτάκης περιφρονεί τον λαό, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία»

Η απάντηση από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ ήρθε γρήγορα και έδειξε ότι η λέξη «τεχνογνωσία» χτύπησε νεύρο.

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε μάλιστα την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ το 2009, όταν η εκλογή προέδρου είχε ανοίξει στη βάση του κόμματος.

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας», ανέφερε.

Και επέστρεψε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη την αναφορά περί υστεροφημίας: «Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία».

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας»

Η απάντηση Σαμαρά, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην επίμαχη αποστροφή του πρωθυπουργού. Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ πέρασε σε ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει με τους πλέον μελανούς τόνους την πολιτική παρακαταθήκη του.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης, της woke ατζέντας, των φόρων, της εξαθλίωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων», ανέφερε.

Στο ίδιο κάδρο έβαλε το μεταναστευτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές, μιλώντας για «δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες που πήραν άσυλο» και προσθέτοντας: «Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του Χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών».

Το πολιτικό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά κορυφώθηκε στο τέλος της παρέμβασής του, όταν αμφισβήτησε ευθέως τη σημερινή ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», είπε.

Και νέα βολή Μητσοτάκη: «Πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!»

Το μπρα ντε φερ, όμως, δεν σταμάτησε στη συνέντευξη Τύπου και στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, σε «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη δήλωσή του περί «τεχνογνωσίας» του Αντώνη Σαμαρά.

Η απάντησή του ήταν ακόμη πιο αιχμηρή και παρέπεμπε ευθέως στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας επί ηγεσίας Σαμαρά: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Η νέα αυτή αποστροφή δείχνει ότι οι γέφυρες ανάμεσα στις δύο πλευρές όχι μόνο δεν αποκαθίστανται, αλλά η αντιπαράθεση περνά πλέον σε ένα πολύ πιο προσωπικό πεδίο. Από την «υστεροφημία» και την «τεχνογνωσία» έως το «κόμμα Μητσοτάκη» και το «18%», οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον βολές που ακουμπούν την πολιτική διαδρομή και την παρακαταθήκη του ενός και του άλλου.

Και όλα αυτά ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της επόμενης κίνησης του Αντώνη Σαμαρά και του ενδεχομένου δημιουργίας νέου κόμματος – ένα σενάριο για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να απέφυγε τις υποθέσεις, αλλά φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι, με τα σημερινά δεδομένα, «δεν βλέπει απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης».