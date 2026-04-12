Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» για το Πάσχα στα ελληνικά

Τις δικές της ευχές για το ορθόδοξο Πάσχα αποφάσισε να δώσει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους Έλληνες μέσα από τον λογαριασμό της στο X.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μάλιστα στο μήνυμά της ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στα ελληνικά και το συνόδεψε και με μία φωτογραφία από μια εικόνα του ουρανού που γράφει: «Χρόνια Πολλά!».

Christ is risen! Χρόνια Πολλά! I extend my warmest wishes to everyone celebrating Easter today. May this day bring you and your families health, hope, and connection. pic.twitter.com/XnZLt63gVN — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 12, 2026

Στο μήνυμά της αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».