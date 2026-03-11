Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο: «Μαζί ανεβάζουμε τις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας σε νέα ύψη»

Τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ηγετών, αλλά και τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης, ανέδειξε η επίσκεψη της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο κεντρικό campus του ιδρύματος στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του ιδρυτή και προέδρου του εκπαιδευτικού ομίλου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου. Κατά την παρουσία της στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε για τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και για τη διαχρονικά στενή σχέση Αθήνας και Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τιμή μου που μιλάω σήμερα σε φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα. Κάθε φορά που μιλώ με νέους ανθρώπους, γεμίζω αισιοδοξία. Η επόμενη γενιά ηγετών είναι τολμηρή και αποφασισμένη, και μαζί ανεβάζουμε τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε νέα ύψη», ανέφερεη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος υπογράμμισε ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει σταθερά βήμα σε γυναίκες με επιρροή, ιδιαίτερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Όπως σημείωσε, η ηγεσία συνδέεται με την ικανότητα και το όραμα, ενώ χαρακτήρισε την πορεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές.

I was honored to speak to students at Metropolitan College in Athens. When I speak to young people, I am filled with a sense of optimism. The next generation of leaders is bold and determined and together, we’re bringing the U.S.-Greece relationship to new heights! pic.twitter.com/6VVkQYqsJd ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 11, 2026

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της BC Partners και βασικός μέτοχος του εκπαιδευτικού ομίλου, Νίκος Σταθόπουλος, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της Alphabet Education, Χριστίνα Παρασκευοπούλου.

Ο Νίκος Σταθόπουλος στάθηκε τόσο στο νομικό υπόβαθρο και την επαγγελματική διαδρομή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ όσο και στις προοπτικές που, όπως είπε, ανοίγονται για την Ελλάδα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι η Alphabet Education εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασιών και με αμερικανικά πανεπιστήμια.