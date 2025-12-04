Πολιτική

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΥΜΑΘ για επίσκεψη και ξενάγηση σε ιστορική έκθεση

Υποδεχθείσα από τον Κώστα Γκιουλέκα, η αμερικανίδα Πρέσβης ξεναγήθηκε σε ιστορική έκθεση πριν από τη διμερή συνάντηση και την εθιμοτυπική τελετή
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε την Πέμπτη (04.12.2025) επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κώστα Γκιουλέκα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στο Διοικητήριο συνοδευόμενη από τον Αμερικανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ, και έγινε δεκτή σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, εκφράζοντας μάλιστα τον ενθουσιασμό της για τον χώρο με ένα χαρακτηριστικό «wonderful».

Πριν από τη διμερή συνάντηση, ο Κώστας Γκιουλέκας την ξενάγησε στην έκθεση «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», η οποία περιλαμβάνει πίνακες, αρχειακό υλικό και κειμήλια της ελληνικής ιστορίας. Η Αμερικανίδα διπλωμάτης εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για αρκετά από τα εκθέματα, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με σημαντικές ιστορικές περιόδους του ελληνικού έθνους.

 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων, με τον Υφυπουργό να προσφέρει στην Πρέσβειρα ένα αναμνηστικό σφραγιστικό. Η προγραμματισμένη συνάντηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ακυρώθηκε λόγω κωλύματος της τελευταίας.

Η παρουσία της Πρέσβειρας στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή, όπου αναμένεται να παραστεί στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του ΣΕΒΕ, του σημαντικότερου συνδέσμου Ελλήνων εξαγωγέων.

