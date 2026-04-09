Η κίνηση – «κλειδί» για «απεγκλωβισμό» της κυβέρνησης από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι «γαλάζιοι» βουλευτές «κόβονται» από τα ψηφοδέλτια

Δεδομένες θεωρούνται οι δημοσκοπικές απώλειες, στη σκιά των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την εμπλοκή των «γαλάζιων» βουλευτών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ο στόχος είναι οι απώλειες αυτές να αποβούν «ελεγχόμενες» και γρήγορα αναστρέψιμες.

Προϋπόθεση γι’ αυτό, εκτιμούν ότι είναι να «ξεκαθαρίσει» το δυνατόν συντομότερα «το τοπίο» για τους βουλευτές, και πάντως σίγουρα προ των εκλογών, και ως προς το δικαστικό σκέλος, ώστε το κυβερνών κόμμα να απεγκλωβιστεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νομοθετική ρύθμιση προ των πυλών

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει την επεξεργασία της νομοθετικής ρύθμισης – «κλειδί» για την επίσπευση των διαδικασιών από τη Δικαιοσύνη για τους βουλευτές που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελεγχθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι «γαλάζιοι» βουλευτές, μετά την άρση της ασυλίας τους – που δρομολογείται από τη Ολομέλεια την εβδομάδα μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις πασχαλινές διακοπές – δεν θα βρίσκονται σε «καθεστώς ομηρίας», η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να επαναφέρει τη διάταξη που καταργήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Θα προβλέπει ότι εντός τεσσάρων μηνών από την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη, θα πρέπει οι δικαστικές αρχές να έχουν ολοκληρώσει τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες.

Με στόχο κάλπες σε «καθαρό ορίζοντα»

Αν η διάταξη ψηφιστεί μέσα στον Απρίλιο, τότε, μετά τη Δ.Ε.Θ. τον Σεπτέμβριο το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει. Κι αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η Δικαιοσύνη θα πρέπει εντός τεσσάρων μηνών να έχει καταλήξει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη και αν θα παραπέμψει στο ακροατήριο κάποιους εκ των εμπλεκομένων ή θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο.

Ποιοι μένουν και ποιοι βγαίνουν από τα ψηφοδέλτια

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, σε αυτό το τάιμινγκ, εκτός των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων πρέπει να θεωρούνται μόνο όσοι ελέγχονται για κακουργηματικές πράξεις, και συγκεκριμένα ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Αχ. Καραμανλή, και η βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, που ανακοίνωσαν άλλωστε και οι ίδιοι την απόφασή τους να μην κατέλθουν ως υποψήφιοι.

Οι υπόλοιποι «γαλάζιοι» βουλευτές που το όνομα τους περιλαμβάνεται στις δικογραφίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις περιφέρειές τους.

Δύσκολο το Πάσχα στο χωριό

Εν όψει και της μετάβασης τους στις πόλεις και τα χωριά τους για το Πάσχα, πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές είναι προβληματισμένοι με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη, στον απόηχο των επίμαχων δικογραφιών. Και μαζί με τη μάστιγα της ακρίβειας, που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, προετοιμάζονται για μια δύσκολη επαφή με τους ψηφοφόρους τους.