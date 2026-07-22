Νεφελούδης κατά ΣΥΡΙΖΑ και Νίκου Παππά: «Δεν έμαθαν τίποτα από το Βατερλώ των τηλεοπτικών αδειών»

Σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά κατά του Νίκου Παππά εξαπολύει ο Ανδρέας Νεφελούδης με αφορμή την κριτική που ασκείται στην ΕΛΑΣ για τη θέση της σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος ότι επαναλαμβάνει τα ίδια πολιτικά λάθη που οδήγησαν, όπως υποστηρίζει, στο «Βατερλώ» της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Ανδρέας Νεφελούδης υποστηρίζει ότι όσοι σήμερα επιτίθενται στην ΕΛΑΣ επειδή επιλέγει μια ρεαλιστική πολιτική στάση απέναντι στα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αγνοούν τα διδάγματα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν, όπως σημειώνει, η επιλογή σύγκρουσης χωρίς επαρκή νομική θωράκιση οδήγησε σε στρατηγικές ήττες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ΒΑΤΕΡΛΩ με τις τηλεοπτικές άδειες» αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πολιτικής που κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πλήττοντας σοβαρά την αξιοπιστία της τότε κυβέρνησης. Αντίστοιχα, υπενθυμίζει και την ακύρωση από το ΣτΕ της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι και εκείνη η επιλογή, παρά τις πολιτικές της προθέσεις, δεν άντεξε στον δικαστικό έλεγχο.

Ο Ανδρέας Νεφελούδης εκφράζει ιδιαίτερη απορία για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, «οι βασικοί πρωταγωνιστές του Βατερλώ με τις τηλεοπτικές άδειες» εμφανίζονται σήμερα να πρωτοστατούν στην κριτική κατά της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από τα λάθη εκείνης της περιόδου. Χωρίς να τον κατονομάζει στο συγκεκριμένο σημείο, η αναφορά του φωτογραφίζει ευθέως τον Νίκο Παππά, ο οποίος είχε την πολιτική ευθύνη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Αναφερόμενος στην ουσία της αντιπαράθεσης, ο κ. Νεφελούδης τονίζει ότι η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερά αντίθετη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επιλογή να μην προταθεί η κατάργηση των ήδη λειτουργούντων ιδρυμάτων αποτυπώνει πολιτικό ρεαλισμό, καθώς αποφεύγονται συγκρούσεις με αβέβαιη νομική κατάληξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Αριστερό δεν είναι ό,τι εκφωνείται αλλά ό,τι εφαρμόζεται και αλλάζει προς το καλύτερο τη ζωή του λαού», σημειώνει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία της Αριστεράς κρίνεται από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της και όχι από τη ρητορική ή τη διανομή «πιστοποιητικών αριστεροφροσύνης».