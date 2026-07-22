Πολιτική

Νεφελούδης κατά ΣΥΡΙΖΑ και Νίκου Παππά: «Δεν έμαθαν τίποτα από το Βατερλώ των τηλεοπτικών αδειών»

Σημειώνει πως «οι βασικοί πρωταγωνιστές του Βατερλώ με τις τηλεοπτικές άδειες» εμφανίζονται σήμερα να πρωτοστατούν στην κριτική κατά της ΕΛΑΣ
Ο Ανδρέας Νεφελούδης
Ο Ανδρέας Νεφελούδης / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά κατά του Νίκου Παππά εξαπολύει ο Ανδρέας Νεφελούδης με αφορμή την κριτική που ασκείται στην ΕΛΑΣ για τη θέση της σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατηγορώντας την ηγεσία του κόμματος ότι επαναλαμβάνει τα ίδια πολιτικά λάθη που οδήγησαν, όπως υποστηρίζει, στο «Βατερλώ» της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Ανδρέας Νεφελούδης υποστηρίζει ότι όσοι σήμερα επιτίθενται στην ΕΛΑΣ επειδή επιλέγει μια ρεαλιστική πολιτική στάση απέναντι στα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αγνοούν τα διδάγματα της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν, όπως σημειώνει, η επιλογή σύγκρουσης χωρίς επαρκή νομική θωράκιση οδήγησε σε στρατηγικές ήττες.

«Το ΒΑΤΕΡΛΩ με τις τηλεοπτικές άδειες» αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πολιτικής που κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πλήττοντας σοβαρά την αξιοπιστία της τότε κυβέρνησης. Αντίστοιχα, υπενθυμίζει και την ακύρωση από το ΣτΕ της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι και εκείνη η επιλογή, παρά τις πολιτικές της προθέσεις, δεν άντεξε στον δικαστικό έλεγχο.

Ο Ανδρέας Νεφελούδης εκφράζει ιδιαίτερη απορία για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, «οι βασικοί πρωταγωνιστές του Βατερλώ με τις τηλεοπτικές άδειες» εμφανίζονται σήμερα να πρωτοστατούν στην κριτική κατά της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από τα λάθη εκείνης της περιόδου. Χωρίς να τον κατονομάζει στο συγκεκριμένο σημείο, η αναφορά του φωτογραφίζει ευθέως τον Νίκο Παππά, ο οποίος είχε την πολιτική ευθύνη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Αναφερόμενος στην ουσία της αντιπαράθεσης, ο κ. Νεφελούδης τονίζει ότι η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερά αντίθετη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επιλογή να μην προταθεί η κατάργηση των ήδη λειτουργούντων ιδρυμάτων αποτυπώνει πολιτικό ρεαλισμό, καθώς αποφεύγονται συγκρούσεις με αβέβαιη νομική κατάληξη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Αριστερό δεν είναι ό,τι εκφωνείται αλλά ό,τι εφαρμόζεται και αλλάζει προς το καλύτερο τη ζωή του λαού», σημειώνει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία της Αριστεράς κρίνεται από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της και όχι από τη ρητορική ή τη διανομή «πιστοποιητικών αριστεροφροσύνης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
140
99
94
85
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: 4 δίκες για τους 4 «γαλάζιους» βουλευτές – Από 2 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου οι ημερομηνίες των Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Η fast track διαδικασία προσδιορισμού των δικών, έχει να κάνει με τον ασφυκτικό χρόνο παραγραφής των αδικημάτων τον προσεχή Σεπτέμβριο
Έφοδος της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025. Η έφοδος στην Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Πληροφορικής και Πληρωμών, του Οργανισμού, την οποία πραγματοποίησαν 20 αστυνομικοί, φαίνεται ότι οργανώθηκε ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος
Η κυπριακή γκάφα της Λατινοπούλου: Απήγγειλε ποίημα που δεν αναφερόταν στην εισβολή του Αττίλα
Ανάμεσα στις εικόνες από την κυπριακή τραγωδία περιλαμβάνεται και μία φωτογραφία που δεν αφορά το 1974 - Πρόκειται για την εμβληματική φωτογραφία μιας Τουρκοκύπριας γυναίκας
Αφροδίτη Λατινοπούλου 5
Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση αλλά δεν απειλεί ακόμα τη ΝΔ – Επόμενο στοίχημα η πρωτιά
Η νέα δημοσκόπηση της Interview επιβεβαιώνει την κυριαρχία του Τσίπρα στον προοδευτικό χώρο, αλλά αναδεικνύει και το μεγάλο στοίχημα: Τη μετατροπή της κοινωνικής δυσαρέσκειας σε αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης
O Αλέξης Τσίπρας 30
Σε προεκλογική μάχη η κυβέρνηση με «όπλο» τη ΔΕΘ: Το «καλάθι» των μέτρων, η ακρίβεια και τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ
«Ψηλά» στη στρατηγική της κυβέρνησης είναι και η επικοινωνία των θετικών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία, όπως η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 9,4 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026
Μητσοτάκης στο ΟΑΚΑ
Newsit logo
Newsit logo