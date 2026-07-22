Σε προεκλογική μάχη η κυβέρνηση με «όπλο» τη ΔΕΘ: Το «καλάθι» των μέτρων, η ακρίβεια και τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ

Η εκλογική «μάχη» θα δοθεί στο πεδίο της οικονομίας και η αναμέτρηση θα κινείται γύρω από τις προτάσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και των κομμάτων για την ελάφρυνση των πολιτών απέναντι στη «γάγγραινα» της ακρίβειας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου κινείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος, είναι το πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία, το οποίο θα αρχίσει να «ξεδιπλώνεται» από τη ΔΕΘ, όπου το «πακέτο» των παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δίνει έμφαση πρωτίστως στη μεσαία τάξη – κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους – ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό για τη νίκη στις εκλογές.

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Και ο δεύτερος, είναι η αποδόμηση των μέτρων της αντιπολίτευσης, και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας «ψηφοθηρία» με παροχολογία χωρίς κοστολόγηση.

Πάνω από 1 δις ευρώ το «καλάθι» της ΔΕΘ

Με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ να προοιωνίζουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, και κατ’ επέκταση νέο «κύμα» ακρίβειας, το Μέγαρο Μαξίμου με το οικονομικό επιτελείο, σε συνεχείς συσκέψεις, αναζητούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για το «καλάθι» μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη στιγμή του «πουγκί» μετρά ένα δισεκατομμύριο ευρώ, «το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω» δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (ΣΚΑΪ), τονίζοντας ότι «το πόσο παραπάνω θα είναι, έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα».

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Οι θετικές ειδήσεις στην οικονομία

«Ψηλά» στη στρατηγική της κυβέρνησης είναι και η επικοινωνία των θετικών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία, όπως η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 9,4 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026 (σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025), κάτι που σημαίνει «λιγότεροι τόκοι για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές», όπως επισημαίνει πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται “Πρωταθλήτρια Ευρώπης” στη μείωση του δημοσίου χρέους, πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ» επισημαίνει η ίδια πηγή.

«Επενδύσεις 23 δις ευρώ σε όλη τη χώρα»

Έμφαση δίνει η κυβέρνηση και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030, που παρουσιάστηκε χθες, ύψους 23 δις ευρώ, για δημόσιες επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα.

«Είναι απόρροια μίας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (…). Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και, ταυτόχρονα, να διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις» δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ο σκοπός της κυβέρνησης είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, «και στους 1.008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας».

«Πυρά» στο ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, Μαξίμου και Πειραιώς στοχεύουν στην αποδόμηση των οικονομικών προγραμμάτων των πολιτικών αντιπάλων, και δη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι από τη μία πλευρά, όπως σημειώνουν, υπάρχει το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο «εξασφαλίζει δημοσιονομική σταθερότητα», και από την άλλη «παροχολογίες χωρίς κοστολόγηση».

«Η διαφορά της ΝΔ με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πως εμείς πρώτα λέμε από πού θα βρούμε τα χρήματα και μετά πως θα τα «μοιράσουμε» με έναν δίκαιο τρόπο για να φτάσουν στους πολίτες και να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση ακρίβειας, όταν η αντιπολίτευση πρώτα λέει τα μέτρα και μετά προσπαθεί με πασαλείμματα να πει πόσο κάνουν» δήλωσε ο Π. Μαρινάκης.

Ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα»» δηλώνει, είναι η «13η σύνταξη Ανδρουλάκη» τον οποίο καλεί να εξηγήσει στον ελληνικό λαό που θα βρει τα 2,5 που θα κόστιζε η υλοποίηση αυτού του μέτρου.