Ο Ανδρουλάκης πήρε τ’ όπλο του: Τα fake news, η τοξικότητα Μητσοτάκη και το άλμα λογικής του Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύουν ότι «στις εκλογές και στον πόλεμο επιτρέπονται όλα», για αυτό και επιμένουν στην άσκηση κριτικής, εκ του ρόλου τους, και την κατάθεση παράλληλα συγκεκριμένων, όσο και κοστολογημένων προτάσεων, όπως έγινε χθες Τρίτη (21.7.26), με την ανάπτυξη σε συνέντευξη Τύπου της πρότασης του κόμματος για την Ενέργεια.

Αυτό δε σημαίνει όμως ότι ενόψει εκλογών, είναι διατεθειμένοι να αφήνουν οτιδήποτε αναπάντητο. Κυρίως δε, όταν αυτό θεωρούν ότι ανήκει στην κατηγορία των fake news ή ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Οι βολές δε, εκτοξεύονται σωρηδόν πλέον τόσο κατά της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα.

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Ενδεικτικά, είναι όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα περί τοξικότητας που του απέδωσε μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ ο πρωθυπουργός. «Είναι απόλυτος τυχοδιωκτισμός και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, ένα κόμμα το οποίο, κατά τα πρότυπα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, έχει έναν μηχανισμό προπαγάνδας στο διαδίκτυο για να πλήττει πολιτικούς αντιπάλους και την αλήθεια, ένα κόμμα που πρωταγωνιστεί στα fake news και στην τοξικότητα, να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού», είπε, φέρνοντας μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα.

Για του λόγου το αληθές, αναφέρθηκε στην τροπολογία που κατέθεσε 24 φορές(!) το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, με ισάριθμες φορές να την απορρίπτει η ΝΔ, και όταν τελικά την έφερε η κυβέρνηση, να διαρρέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την ψήφισε. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα, αναφέρθηκε με νόημα και στα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με την χρηματοδότηση μηχανισμών προπαγάνδας που άλλοτε ήταν ιδιώτες και σήμερα είναι οργανικά μέλη της ΝΔ, από το Μέγαρο Μαξίμου.

Θύμισε ακόμα την προσπάθεια του πρωθυπουργού να παρουσιάσει από το βήμα της Βουλής ως ακοστολόγητο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ένα μέτρο, αυτό της 13ης σύνταξης, που μόλις μία μέρα νωρίτερα, είχε παρουσιάσει η Χαριλάου Τρικούπη, με παράλληλη κοστολόγηση σε μία κοινοβουλευτική περίοδο δύο φάσεων. Σηκώνοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους, δε, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «τοξικό λόγο» και «fake news» του πρωθυπουργού, θυμίζοντας ότι ήταν εκείνος που προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς όμως ποτέ να παρουσιάσει το κόστος αυτού του μέτρου, που ήταν πολλαπλάσιο του κόστους των δικών τους προτάσεων για το συνταξιοδοτικό. Αντιστοίχως, τον κατηγόρησε ότι ξέχασε να παρουσιάσει το κόστος και για την «οριζόντια μείωση του ΦΠΑ» που υποσχέθηκε, καταλογίζοντάς του ότι «ως υποψήφιος πρωθυπουργός έταζε ακοστολόγητα λαγούς και πετραχήλια, τα οποία δεν εφάρμοσε ποτέ».

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Υποστήριξε μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός καλόμαθε σε ένα παιχνίδι διχόνοιας και τοξικότητας με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, για αυτό και τώρα ‘τσουβαλιάζει’ όλη την αντιπολίτευση, σπεύδοντας όμως να διαχωρίσει τη θέση του κόμματός του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα του στο εξής, όταν επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όσα υποστήριξαν στελέχη του κόμματός του ότι δε θα καταργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Όταν λες “δε θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16”, άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και την ίδια ώρα λες “δε θα καταργήσω τον νόμο Πιερρακάκη, που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά”, εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει άλμα λογικής», είπε, θυμίζοντας με νόημα ότι η άποψη της Αριστεράς επί του θέματος τα προηγούμενα χρόνια, ήταν τελείως διαφορετική.

Όσο για την προσπάθεια του πρωθυπουργού να τον… ταυτίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης πήγε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία… προσπάθεια του πρωθυπουργού να σκηνοθετήσει τις εκλογές του 2023, αξιοποιώντας μία κακή κυβερνητική περίοδο για να αποδείξει ότι η επιλογή της ΝΔ και του ίδιου είναι μονόδρομος. «Ε, δεν είναι μονόδρομος», είπε, επιμένοντας να διαχωρίζει εαυτόν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και κάνοντας λόγο για πολιτικούς που υπάρχουν και έχουν ήθος, αξιοπρέπεια, σχέδιο και πρόγραμμα, μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο και να δίνουν παράλληλα λύσεις, με αξιοπιστία και σοβαρότητα.