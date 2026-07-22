Η ΕΛΑΣ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση αλλά δεν απειλεί ακόμα τη ΝΔ – Επόμενο στοίχημα η πρωτιά

Θετική, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί ακόμη συνθήκες πολιτικής ανατροπής, είναι για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη η εικόνα που καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview. Η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και αποκτά σαφές προβάδισμα στον προοδευτικό χώρο, παραμένει όμως σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία και, κυρίως, από την εικόνα μιας ώριμης κυβερνητικής εναλλακτικής.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,8%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο 10,1%, χάνοντας πλέον την άμεση επαφή με τη δεύτερη θέση, καθώς απέχει 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 9%, ενώ ακόμη 5% επιλέγει κάποιο άλλο κόμμα.

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Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ παραμένει στο 26,8%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ανεβαίνει οριακά από το 15,3% στο 15,8%. Η μεταξύ τους διαφορά υποχωρεί από τις 11,5 στις 11 μονάδες. Πρόκειται περισσότερο για σταθεροποίηση παρά για δημοσκοπικό άλμα, επιβεβαιώνει όμως ότι η δεύτερη θέση έχει αποκτήσει ξεκάθαρο κάτοχο.

Αναδιάταξη της Κεντροαριστεράς

Για την ΕΛ.Α.Σ., το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι η μάχη της κυριαρχίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κριθεί υπέρ της. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επέτρεψε την επανασυσπείρωση σημαντικού τμήματος της πρώην εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας παράλληλα έντονες πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας της Interview στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Εκεί, η ΕΛ.Α.Σ. συγκέντρωνε 21% στην πρόθεση ψήφου, προσελκύοντας το 65,9% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023, αλλά και το 16,7% των τότε ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Παρότι πρόκειται για τοπική μέτρηση, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυνατότητα του νέου φορέα να συγκεντρώσει δυνάμεις από διαφορετικές πλευρές του προοδευτικού χώρου.

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Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, ωστόσο, αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Το κρίσιμο ερώτημα για την ΕΛ.Α.Σ. είναι εάν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια μιας ανασύνθεσης του παλιού εκλογικού ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσει ψηφοφόρους από τη Ν.Δ., την αποχή και τη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».

Το έλλειμμα κυβερνητικής αξιοπιστίας

Η μεγαλύτερη προειδοποίηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας περιορίζεται στο 16,6%, ισοβαθμώντας με την απάντηση «κανένας».

Ο πρωθυπουργός καταγράφεται πρώτος και σε όλους τους επιμέρους τομείς: Άμυνα, εξωτερική πολιτική, οικονομία, Υγεία, Παιδεία και Δικαιοσύνη. Το εύρημα δείχνει ότι η ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη αποκτήσει σημαντική κομματική απήχηση, χωρίς όμως να έχει οικοδομήσει ακόμη ανάλογη κυβερνητική αξιοπιστία.

Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό εμπόδιο. Για να περιοριστεί ουσιαστικά η απόσταση από τη ΝΔ, δεν αρκεί η περαιτέρω αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ. Απαιτείται συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά και η παρουσίαση μιας πειστικής κυβερνητικής ομάδας που θα υπερβαίνει την προσωπική αντιπαράθεση Τσίπρα – Μητσοτάκη.

Η κοινωνική ευκαιρία

Ταυτόχρονα, η δημοσκόπηση καταγράφει ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο η ΕΛ.Α.Σ. θα μπορούσε να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική. Το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που αδικήθηκε περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 26% και οι συνταξιούχοι με 21%.

Τα στοιχεία διαμορφώνουν το περίγραμμα μιας δυνητικής κοινωνικής συμμαχίας εργαζομένων, μικρομεσαίων, νέων επιστημόνων, αυτοαπασχολουμένων και συνταξιούχων. Για να αποκτήσει όμως πολιτικό περιεχόμενο, απαιτούνται σαφείς προτάσεις για τη φορολογία, το ιδιωτικό χρέος, το ενεργειακό κόστος, τη στέγη, τους μισθούς και τη λειτουργία των ολιγοπωλίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η γενικευμένη θεσμική δυσπιστία. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα κόμματα, το 17% τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση και το 23% τη Δικαιοσύνη. Για την ΕΛ.Α.Σ., συνεπώς, η καταγγελία του σημερινού συστήματος δεν αρκεί. Χρειάζεται μια συνεκτική πρόταση θεσμικής ανασυγκρότησης, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο αστάθμητος παράγοντας Σαμαρά

Η δυνητική απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας. Το 12% δηλώνει ότι θα μπορούσε «πολύ» ή «αρκετά» να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, ενώ μαζί με όσους απαντούν «λίγο» η δυνητική δεξαμενή φθάνει το 21%.

Μια νέα δεξιά πολιτική κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες στη ΝΔ και την Ελληνική Λύση, δημιουργώντας ευνοϊκότερους αριθμητικούς συσχετισμούς για την ΕΛ.Α.Σ. Δεν εγγυάται, όμως, αυτόματο πολιτικό όφελος. Θα μπορούσε επίσης να στρέψει τη δημόσια συζήτηση σε μια σκληρότερη συντηρητική ατζέντα ή να προκαλέσει επανασυσπείρωση γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπό τον φόβο της αστάθειας.

Το συμπέρασμα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σαφές. Η δεύτερη θέση έχει κατοχυρωθεί, αλλά η διεκδίκηση της πρώτης δεν έχει ακόμη αρχίσει επί ίσοις όροις. Το επόμενο στοίχημα δεν είναι απλώς να μεγαλώσει η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά να περιοριστεί το χάσμα κυβερνητικής αξιοπιστίας από τη Ν.Δ.

Η μετάβαση από το 15,8% σε ποσοστά πραγματικής εκλογικής διεκδίκησης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην κυβερνητική φθορά ή στην αντιδεξιά συσπείρωση. Θα εξαρτηθεί από το εάν η ΕΛ.Α.Σ. μπορέσει να μετατρέψει τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια σε θετικό πολιτικό σχέδιο, πειστική κυβερνητική πρόταση και αίσθηση σταθερής προοπτικής.