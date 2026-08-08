Αλέξης Τσίπρας: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει οικονομικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».

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«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

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Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».