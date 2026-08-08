Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει οικονομικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος
Εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για την παρουσίαση της πρότασής της για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα στον Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Ο Αλέξης Τσίπρας / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».

«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

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