Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει τις ολιγοήμερες διακοπές του – Πού βρέθηκε το Σάββατο

Στη νότια Κρήτη συνεχίζει τις ολιγοήμερες διακοπές του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα το Σάββατο (08.08.2026) βρέθηκε στα Σφακιά Χανίων.
Στα Σφακιά της νότιας Κρήτης και συγκεκριμένα στα Μάρμαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόλαυσε το μπάνιο του στη θάλασσα και ήταν σε χαλαρή διάθεση με συγγενικά του πρόσωπα και φίλους του.
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Ο πρωθυπουργός καταφέρνει σχεδόν κάθε φορά που έρχεται στον τόπο καταγωγής του να περνά απαρατήρητος, έχοντας τη διακριτική παρουσία του προσωπικού ασφαλείας του.
Το ίδιο συνέβη και στις 6 Αυγούστου οπότε βρέθηκε σε επιχείρηση του κέντρου των Χανίων.
Το ίδιο βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, πήγαν σε ένα καινούργιο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωσης, στην αυλή με φαγητό και κρασί.
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Ο πρωθυπουργός με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες τους καταστήματος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του.
Συνήθως καταλύει στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Ακρωτήρι, συνδυάζοντας την ξεκούραση με ιδιωτικές στιγμές, μπάνια σε τοπικές παραλίες και χαλαρές βόλτες στην πόλη.