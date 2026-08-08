Στην Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει τις ολιγοήμερες διακοπές του – Πού βρέθηκε το Σάββατο

Στη νότια Κρήτη συνεχίζει τις ολιγοήμερες διακοπές του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα το Σάββατο (08.08.2026) βρέθηκε στα Σφακιά Χανίων.

Στα Σφακιά της νότιας Κρήτης και συγκεκριμένα στα Μάρμαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόλαυσε το μπάνιο του στη θάλασσα και ήταν σε χαλαρή διάθεση με συγγενικά του πρόσωπα και φίλους του.

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Ο πρωθυπουργός καταφέρνει σχεδόν κάθε φορά που έρχεται στον τόπο καταγωγής του να περνά απαρατήρητος, έχοντας τη διακριτική παρουσία του προσωπικού ασφαλείας του.

Το ίδιο συνέβη και στις 6 Αυγούστου οπότε βρέθηκε σε επιχείρηση του κέντρου των Χανίων.

Το ίδιο βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, πήγαν σε ένα καινούργιο γνωστό στέκι στο κέντρο της πόλης των Χανίων για λίγες στιγμές χαλάρωσης, στην αυλή με φαγητό και κρασί.

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Ο πρωθυπουργός με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες τους καταστήματος.