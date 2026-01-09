Η Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: «Το νέο κόμμα σύντομα θα διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας» – Το μήνυμα προς τους αγρότες

Πολιτικό μήνυμα για ενότητα έστειλε η Μαρία Καρυστιανού προς αγρότες που παραμένουν στους δρόμους. Η κ. Καρυστιανού επισκέφθηκε το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026) το ισχυρό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας από όπου αναφέρθηκε, επίσης, και στο υπό ίδρυση κόμμα που έχει προαναγγείλει.

Στο μπλόκο της Νίκαιας πλάι στους αγρότες, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην κινητοποίησή τους, τονίζοντας ότι «θα τα καταφέρετε εάν μείνετε ενωμένοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Καρυστιανού συνομίλησε με αγρότες και στη συνέχεια πήρε τον λόγο στη γενική συνέλευση:

«Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν. Ενωμένοι θα είστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όπως βγήκαμε στις 28, όπως σταθήκατε κι εσείς δίπλα μας. Όλη η κοινωνία είναι δίπλα σας γιατί όλη η κοινωνία καταλαβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας, στη συνέχεια προς τους δημοσιογράφους, η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε «δίκαιο» τον αγώνα των αγροτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρυστιανού για νέο κόμμα: «Δέχομαι βολές για κάτι που ξεκίνησε αθώα – Στόχος η μάχη με τη διαφθορά»

Αναφερόμενη στο υπό δημιουργία κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας ότι οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας.

«Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας. Αυτό και μόνο. Δεν έχω όνομα, δεν έχω ημερομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε, επίσης και στην κριτική που δέχεται μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κινήματος. «Δέχομαι βολές γιατί δεν τους αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα μέσα από την κοινωνία για να φροντίσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο που σημαίνει θα έχω πρόγραμμα και άτομα θα βγούμε και θα μιλήσουμε», τονίζει.

Σε ερώτηση σχετικά με τον στόχο του κινήματος, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε:

«Ο μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε με τη δικαίωση της κόρης μου έχει καταλήξει σε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ένα όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα. Όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χώρα, με διαφάνεια, ευμάρεια. Ο στόχος του κινήματος είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η διαπλοκή που για μένα είναι το 80% των προβλημάτων μας: ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχει τιμωρία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα και φυσικά να υπάρξει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, και για την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό την εξωτερική πολιτική για τα πάντα. Μια αλλιώτικη Ελλάδα».