Νίκη Κεραμέως: «Ο Αλέξης Τσίπρας μας οδήγησε σχεδόν στο χείλος του γκρεμού» – Τι είπε για Καρυστιανού και Σαμαρά

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο Live News για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και στη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου για το ποιον προτιμάει για αντίπαλό της η ΝΔ, απάντησε χαρακτηριστικά πως ο αντίπαλος είναι μόνο τα προβλήματα του κόσμου.

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«Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι τα προβλήματα του κόσμου. Πώς θα διευκολύνουμε με κάθε μας ενέργεια την καθημερινότητά του. Πώς θα λύνουμε προβλήματα. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα το 2023. Υλοποιούμε μία-μία αυτές τις εξαγγελίες. Το 2027, λοιπόν, θα λογοδοτήσουμε για το πώς υλοποιήσαμε αυτά που υποσχεθήκαμε, και για το ποιο είναι το όραμά μας για το 2030».

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Το προσωπείο δείχνει να αλλάζει, η ουσία όμως παραμένει η ίδια»

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, η Νίκη Κεραμέως είπε: «Το προσωπείο δείχνει να αλλάζει, η ουσία όμως παραμένει η ίδια, καταστροφική. Μία ουσία που κρίθηκε. Θυμίζω, ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμίζω, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μας οδήγησε σχεδόν στο χείλος του γκρεμού. Δεν πέσαμε στον γκρεμό γιατί, γιατί τότε έβαλε πλάτη η Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν βγήκαμε από την Ευρωζώνη. Θυμίζω ότι επί Αλέξη Τσίπρα κάναμε ουρά για 60 ευρώ από τα ATM. Κάναμε ουρά για βενζίνη. Είχαμε μία καταστροφική, θα έλεγα, διεθνή εικόνα της χώρας. Άρα, όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν ποτέ το πρόβλημά του τα λόγια. Ήταν οι πράξεις και τι έκανε από πίσω, και αυτό παραμένει το πρόβλημα».

Για τη Μαρία Καρυστιανού: «Όταν θες να κυβερνήσεις τη χώρα πρέπει να έχεις ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα»

«Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύει. Την ακούμε μονοθεματικά για κάποια θέματα. Δεν έχουμε ακούσει τι πρεσβεύει για όλους τους άξονες πολιτικής. Ισχυρίζεται η ίδια, ότι ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. Όταν θες να κυβερνήσεις τη χώρα πρέπει να έχεις ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για όλους τους άξονες πολιτικής. Και δεν το ξέρουμε αυτό σήμερα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα επί όλων των πεδίων πολιτικής, όλων. Πλέον, μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά με την κυρία Καρυστιανού. Πιο μπροστά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Πλέον όμως, είναι πολιτικός φορέας και άρα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Εγώ θέλω να ακούσω τις θέσεις της για τα εργασιακά».

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Για τον Αντώνη Σαμαρά: «Με λυπεί ότι δεν τον έχουμε πλέον στην παράταξη»

«Κοιτάξτε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι (για το κόμμα). Εγώ το ‘χω πει δημοσίως πολλές φορές, εμένα με λυπεί. Αν με λυπεί, καταρχάς το, το γεγονός ότι δεν τον είχαμε μαζί μας, για παράδειγμα, στο συνέδριο. Δεν τον έχουμε πλέον στην παράταξη. Με λυπεί, με λυπεί πραγματικά. Από κει και πέρα, θα δείξει, θα δείξει ο καιρός τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι για την ώρα, όσο δεν έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση» είπε η Νίκη Κεραμέως.

Για τη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας λέγοντας πως μπορείς να την έχεις στο στο κινητό σου, και να τη σκανάρεις ως εργαζόμενος μόλις ξεκινάς να δουλεύεις, και μόλις τελειώνεις τη δουλειά σου.

Έτσι, θα καταγράφει, πόσο χρόνο πραγματικά δουλεύει κάποιος.

«Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για αντιμετώπιση υποδηλωμένης εργασίας, αδήλωτης εργασίας, για προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Μπαίνουμε σε πιλοτική φάση σε μία σειρά από κλάδους. Ξεκινάμε με, ό,τι έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Νοσοκομεία, θεραπευτικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, πλην ιατρών. Όλος ο κλάδος τηλεπικοινωνιών. Όλες οι υπηρεσίες καθαριότητας, κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών. Πρώτη φάση ξεκινά από σήμερα πιλοτικά. Δεύτερη φάση, ξεκινάει τέλος του μήνα. Και μπαίνουν εκεί όλες οι εταιρείες συμβουλευτικές, διαφημιστικές, εταιρείες των logistics.

»Ποιο είναι το πιο σημαντικό εδώ πέρα; Έχουμε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η κάρτα, αυτή καθ’ αυτή. Εφαρμόζεται, καταγράφει. Δεν φτάνει αυτό. Θέλεις κι έναν μηχανισμό ελέγχου. Έρχεται λοιπόν η Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία ελέγχει μία επιχείρηση. Εάν συμβεί για παράδειγμα, να σας πει ο εργοδότης σας, “χτύπα την κάρτα, ότι έφυγες, και ξανά έλα” στο μαγαζί. Εάν έρθει η Επιθεώρηση Εργασίας εκείνη τη στιγμή και βρει, κάποιον ο οποίος δεν έχει χτυπημένη κάρτα, το πρόστιμο, είναι 10.500 ευρώ».

Για την εξίσωση των αμοιβών ανδρών, γυναικών

«Είναι μια ευρωπαϊκή Οοδηγία, η οποία έρχεται, και σου λέει, ότι η αμοιβή σου πρέπει να διαμορφώνεται, από τη δουλειά σου, και από την αξία σου. Το φύλο δεν μπορεί και δεν πρέπει, να παίζει ρολό. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 13,4% λιγότερο απ’ τους άνδρες. Το να αμείβεται ένας άνδρας περισσότερο, είναι απολύτως θεμιτό, αν ο άνδρας είναι καλύτερος, έχει περισσότερα προσόντα, έχει μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία, έχει καλύτερα πτυχία, βεβαίως! Αλλά όχι να αμείβεται μία γυναίκα λιγότερο, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Αυτό δεν είναι αποδεκτό».

«Η γυναίκα έχει δικαίωμα πλέον, με το νέο νομοσχέδιο, να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και για το πώς διαμορφώνεται η δική της αμοιβή, αλλά και για το πώς διαμορφώνονται οι αμοιβές των άλλων. Εάν υπάρξει απόκλιση, η οποία δεν δικαιολογείται τότε πλέον αποκτά πρόσβαση, να πάει δικαστικά» είπε η Νίκη Κεραμέως.

Για τον ΕΦΚΑ ανέφερε: «Ενοποιήθηκαν, 186 διαφορετικές βάσεις, με πάρα πολλά δεδομένα! Πώς ωφελούνται οι πολίτες που μας ακούν; Πλέον, μπορούν να μπαίνουν στο “my e-ΕΦΚΑ app” και βλέπουν, τα πάντα. Επίσης, έχουμε βρει όλες αυτές τις χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Τις ψηφιοποιήσαμε, στο πρώτο στάδιο. Τώρα είμαστε στη φάση, που πέφτουν όλα αυτά μέσα στα συστήματα! Αυτό σημαίνει, για τον κάθε πολίτη που μας παρακολουθεί, ότι θα αποκτά ολοένα και περισσότερα στοιχεία στην καρτέλα του, με μία εικόνα, με μία ματιά».