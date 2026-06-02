Η «Νίκη» απορρίπτει συνεργασία με το κόμμα Καρυστιανού – «Αυτόνομοι στις επόμενες εκλογές»

Η Νίκη θα κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δήμος Θανάσουλας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel, ενώ φαίνεται πως αποκλείει ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα που ίδρυσε η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «η Νίκη κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές, έχει το πρόγραμμά της, έχει τις θεματικές της ομάδες. Είναι ένα κίνημα ευθύνης που διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες θέσεις και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να θυσιάσει τις βασικές του αξίες», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού.

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Συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ανέφερε πως οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν αφήνουν περιθώρια σύγκλισης καθώς, παρατηρείται μια πανσπερμία ετερόκλητων προσώπων.



«Αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο πρόεδρός μας, είναι ότι εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί στο να εξετάσουμε συνεργασίες, όμως υπό συγκεκριμένους όρους. Και ιδίως για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα θέσεις και πρόσωπα.

Κρίνοντας πρόσωπα που έχουμε δει αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά ετερόκλητα μεταξύ τους… Για να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, πρώτα θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους και ύστερα να αρχίσει να γίνεται μια κουβέντα αν θα τα βρουν μαζί μας» ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν βαθιές ιδεολογικές και αξιακές διαφορές.

Η Νίκη, πιστή στις αρχές της, έχει δώσει μεγάλο αγώνα ενάντια στον νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων, την ώρα που η πλευρά της κυρίας Καρυστιανού έχει τοποθετηθεί θετικά ή με απάθεια για το ζήτημα», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «τάσσεται ξεκάθαρα κατά της υποχρεωτικότητας και του Προσωπικού Αριθμού.

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Αντίθετα, οι θέσεις της κυρίας Καρυστιανού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορούν πολύ εύκολα να διολισθήσουν σε μια “ψηφιακή δυστοπία” ελέγχου των πολιτών», επισήμανε και υπενθύμισε την ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου της ΝΙΚΗΣ ότι αποκλείεται κάθε συνεργασία με κόμματα που έχουν ψηφίσει μνημόνια ή προδοτικές συμφωνίες.

«Εάν λάβουμε υπόψη αυτό, θα δούμε ότι ξαφνικά ο πολιτικός χώρος αρχίζει και ξεκαθαρίζει πάρα πολύ για το πού υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας και συνεννόησης» σημείωσε.

Συνεχίζοντας απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα, «λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και την πιθανή συνεργασία με ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά «γιατί μας έβαλε ακόμη πιο βαθιά στα μνημόνια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό και είπε πως «αποτελεί το νούμερο ένα ζήτημα για τη χώρα».

«Αυτή τη στιγμή η διάμεση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47 έτη. Αν η Ελλάδα είχε το πρόσωπο ενός και μόνο ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν 47 ετών. Η γήρανση του πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη πληγή που πρέπει να επουλώσουμε» κατέληξε.

