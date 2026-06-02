Από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα έως το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά: Σε τροχιά αναδιάταξης ο πολιτικός χάρτης της χώρας

Ως επιταχυντής της ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού φαίνεται ότι λειτουργεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), με τις πρώτες αναταράξεις να καταγράφονται ήδη στη Νέα Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η ρευστότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται πλέον στην Κεντροαριστερά: η εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δείχνουν ότι οι μετακινήσεις μπορεί να αγγίξουν και το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγοντας έναν ευρύτερο κύκλο αναδιαμόρφωσης του πολιτικού χάρτη.

Τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες εκλογές. Η κίνηση αυτή δεν επηρεάζει μόνο τα κόμματα που γεννήθηκαν από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά τον ευρύτερο λεγόμενο προοδευτικό χώρο, ο οποίος εισέρχεται σε περίοδο έντονης κινητικότητας και αναδιάταξης.

Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Η διάλυση του οικολογικού κόμματος «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη αποτέλεσε το πρώτο σαφές δείγμα των ανακατατάξεων που πυροδοτεί η ίδρυση της ΕΛΑΣ. Ακολούθησε η διάλυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, με την αποχώρηση έξι βουλευτών της ομάδας Χαρίτση και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα.

Οι κινήσεις των Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανώς Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ σήμαναν το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και επιβεβαίωσαν ότι η πολιτική γεωγραφία που διαμορφώθηκε μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά υπό αναθεώρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η στάση της Έφης Αχτσιόγλου. Παρότι απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της για τα επόμενα βήματά της, η παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα ερμηνεύεται από αρκετούς ως κίνηση που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με το κόμμα Τσίπρα. Παράλληλα, πληροί πλέον και την προϋπόθεση που έχει θέσει ο πρώην πρωθυπουργός για συμμετοχή στο νέο σχήμα, καθώς δεν διατηρεί βουλευτική ιδιότητα.

Διλήμματα στη Νέα Αριστερά

Οι αποχωρήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιουργούν νέα δεδομένα για τη Νέα Αριστερά, η οποία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, η ομάδα που παραμένει γύρω από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη εξετάζει ανοίγματα προς το ΜέΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Από την άλλη, ιστορικά στελέχη όπως οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης και Δημήτρης Παπαδημούλης αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό μια τέτοια στρατηγική. Σύμφωνα με συνομιλητές τους, προκρίνουν ένα μοντέλο που θυμίζει περισσότερο τον ιστορικό Συνασπισμό, με έμφαση στις συλλογικές διαδικασίες, την ιδεολογική ταυτότητα και την αυτόνομη παρουσία στον χώρο της Αριστεράς.

Πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ

Ισχυρές ταλαντεύσεις υπάρχουν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκοπική δυναμική που εμφανίζει η ΕΛΑΣ έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στο νέο πολιτικό τοπίο.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας (03.06.2026) αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής (06.06.2026) του κόμματος θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένεται να αναδείξουν τις διαφορετικές στρατηγικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέο κύμα παραιτήσεων στελεχών από κομματικά όργανα και οργανώσεις, με προορισμό το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στο παρασκήνιο συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο συνολικής ανασύνθεσης του χώρου με διαφορετική ηγετική έκφραση. Στις σχετικές συζητήσεις ακούγονται ονόματα όπως εκείνα του Νίκου Κοτζιά και της Λούκας Κατσέλη, ενώ η θέση του Σωκράτη Φάμελλου δεν θεωρείται απολύτως ασφαλής σε περίπτωση που ενταθούν οι φυγόκεντρες τάσεις.

Αναταράξεις και στο ΠΑΣΟΚ

Η επίδραση της ΕΛΑΣ δεν περιορίζεται στον χώρο που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώτες δημοσκοπικές πιέσεις έχουν ήδη καταγραφεί και στο ΠΑΣΟΚ, αναζωπυρώνοντας εσωτερικές συζητήσεις και αντιθέσεις. Η δημόσια τοποθέτηση του Χάρη Δούκα υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον δεν προκύψει κυβερνητική λύση από την πρώτη κάλπη, άνοιξε νέο κύκλο έντονων συζητήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη και ανέδειξε εκ νέου τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για την πορεία του κόμματος.

Νέα πολιτική γεωγραφία στη Βουλή, με τους ανεξάρτητους 2η δύναμη

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των διεργασιών είναι μια εικόνα πρωτοφανούς ρευστότητας. Η Βουλή αριθμεί πλέον 39 ανεξάρτητους βουλευτές -και ενδεχομένως 40 μετά την επιστροφή του Γιάννη Δραγασάκη στη Βουλή-, οι οποίοι αποτελούν αριθμητικά τη δεύτερη δύναμη του Κοινοβουλίου, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς έχει πάψει να υφίσταται.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ φαίνεται να επιταχύνει εξελίξεις που υποβόσκουν εδώ και μήνες. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υπάρξουν νέες μετακινήσεις, αλλά πόσο βαθιά θα φθάσει η αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και αν το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να εξελιχθεί στον νέο πόλο συσπείρωσης της Κεντροαριστεράς ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ρευστότητα πέρα από την Κεντροαριστερά, το ενδεχόμενο Σαμαρά

Η επιστροφή Τσίπρα δεν ανακινεί μόνο τα εσωτερικά ρήγματα της Αριστεράς, αλλά φαίνεται να δίνει συνέχεια σε ένα εν εξελίξει πολιτικό ντόμινο. Οι πρώτες δημοσκοπικές αποτυπώσεις δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα μπαίνει συνολικά σε φάση αναδιάταξης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να πιέζεται, μικρότερους σχηματισμούς να χάνουν έδαφος και την ΕΛΑΣ να επιχειρεί να εμφανιστεί ως νέος πόλος στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι η αναστάτωση στην αντιπολίτευση δεν κεφαλαιοποιείται, τουλάχιστον προς το παρόν, από τη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρωτιά και την απόσταση ασφαλείας, αλλά δεν δείχνει να εισπράττει τη φθορά και τον κατακερματισμό των αντιπάλων του. Αυτό καθιστά το σκηνικό πιο σύνθετο: η αντιπολίτευση αναδιατάσσεται, αλλά η κυβέρνηση δεν ενισχύεται αναλόγως.

Στην εικόνα αυτή προστίθεται το νέο κόμμα «Δημοκρατία για την Ελπίδα» από την Μαρία Καρυστιανού αλλά και ο αστάθμητος παράγοντας Αντώνης Σαμαράς. Εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, η πολιτική αναταραχή δεν θα περιοριστεί στην Κεντροαριστερά, αλλά θα αγγίξει ευθέως και το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, από το οποίο –σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις– φαίνεται ήδη να «τσιμπάει» η Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στην εκπομπή Live News, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα ακόμη και άμεσα, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων. Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται βιαστικός, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο ανακατατάξεων, αυτή τη φορά στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης. Και τότε η σημερινή ρευστότητα δεν θα μοιάζει με παρένθεση, αλλά με προοίμιο μιας πολύ ευρύτερης αναμόρφωσης του πολιτικού χάρτη.