Αλέξης Τσίπρας για Νάσο Αθανασίου: Ένας ευγενής άνθρωπος και έντιμος αγωνιστής

Τον Νάσο Αθανασίου αποχαιρέτησε με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια «ενός ευγενούς ανθρώπου και έντιμου αγωνιστή».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή του Νάσου Αθανασίου στη δημοσιογραφία και την πολιτική, σημειώνοντας ότι «κόσμησε» και τους δύο χώρους με την παρουσία του. «Ηταν πάντα μια ήρεμη και πολύτιμη δύναμη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το ήθος, τη μόρφωση και την προσήλωσή του στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε, τέλος, τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο μεγάλος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου έφυγε σήμερα (02.06.2026) από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του.