Πολιτική

Ο Γεωργιάδης στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη λίγες μέρες μετά τη μήνυση – Η πιο αμήχανη στιγμή σε εκδήλωση

Δεν αντάλλαξαν κουβέντα σε όλη την εκδήλωση αν και βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον
Ο Γεωργιάδης στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη λίγες μέρες μετά τη μήνυση – Η πιο αμήχανη στιγμή σε εκδήλωση
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Το επίκεντρο βλεμμάτων και συζητήσεων έγινε ένα από τα τραπέζια στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια παρουσίας της εταιρείας Μασούτης ΑΕ στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το τραπέζι που καθόταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνι Γεωργιάδη, βρέθηκαν μαζί στο ίδιο τραπέζι, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συμπληρώνει το… παζλ της αμηχανίας. 

Οι εντάσεις μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» έχουν γράψει ιστορία και μάλλον, το τελευταίο πράγμα που φαντάζονταν, ήταν να βρεθούν μαζί, στο τραπέζι Νο6 της εκδήλωσης.

Βέβαια το βλέμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου τα λέει όλα στη φωτογραφία ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε αυτό το κλικ, φαίνεται να μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, που λειτούργησε… πυροσβεστικά στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. 

Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, κοιτάζει… αλλού, με εξίσου αμήχανο βλέμμα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, είναι μία από αυτές που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο X.

Πληροφορίες λένε πάντως, ότι αυτή η ατμόσφαιρα επικράτησε σε όλη τη διάρκεια που κάθισαν μαζί οι συγκεκριμένοι πολιτικοί, οι οποίοι αν και συνδαιτυμόνες, δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα. 

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