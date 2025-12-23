Συμβαίνει τώρα:
Η Μαρία Συρεγγέλα κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου»

«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες», λέει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Μαρία Συρεγγέλα
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Σε νομικές ενέργειες ενάντια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου θα προχωρήσει η Μαρία Συρεγγέλα. Όπως υποστηρίζει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της κ. Συρεγγέλα την εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες της», δηλώνει την Τρίτη (23.12.2025) η Μαρία Συρεγγέλα, προαναγγέλλοντας μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ’ επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες. Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου».

Πολιτική
