Η μειονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική, διαβάστε τη Συνθήκη της Λωζάνης – Η απάντηση του ελληνικού στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών / Eurokinissi

Στην εμμονή της Τουρκίας να χαρακτηρίζει τουρκική την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. 

Αυτή τη φορά το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε αναφορά στην «τουρκική μειονότητα» στην ανάρτηση που έκανε για να ευχηθεί για τα 99 χρόνια από την επέτειο ίδρυσης της «τουρκικής ένωσης της Ξάνθης».

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της ένωσης, της πιο παλαιάς οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής μειονότητας της δυτικής Θράκης, για τη χρήση του ονόματός της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει με αποφασιστικότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. 

Η απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ήταν άμεση με την επισήμανση ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προσδιορίζει σαφώς τον θρησκευτικό χαρακτήρα της μειονότητας, ενώ υπογραμμίζει ότι η χώρα λειτουργεί απολύτως εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του Συντάγματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας. Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Συνταγματική αναθεώρηση: Παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα και Δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδακής, ζητεί να αξιοποιηθεί η διαδικασία για τρεις «παρεμβάσεις μείζονος σημασίας» και ασκεί πίεση στην αντιπολίτευση να τοποθετηθεί
Βουλή, Ολομέλεια
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς BBC: Τα καταγγελλόμενα περιστατικά έγιναν επί υπηρεσιακής το 2023 – Προστατεύουμε τα σύνορα με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
Το δημοσίευμα του BBC αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η αστυνομία στην Ελλάδα στρατολογεί μετανάστες για να απωθήσει βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία»
ζευγάρι στον Έβρο
ΠΑΣΟΚ: Φουλ επίθεση κατά της κυβέρνησης για Μακάριο Λαζαρίδη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο πρωθυπουργός της αριστείας θα δώσει συγχωροχάρτι;»
«Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει καθ' ομολογία του εξαπατήσει το δημόσιο;» τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε νέα του ανακοίνωση για τον Μακάριο Λαζαρίδη
ΠΑΣΟΚ
Ο πραγματικός λόγος της επίθεσης του Χακάν Φιντάν στην Ελλάδα – Οι ισορροπίες και οι επιδιώξεις της Άγκυρας
Σε αυτή τη φάση, η προσπάθεια του Ερντογάν να προσεταιριστεί εκείνους που λένε ότι ο Νετανιάχου σέρνει από τη μύτη τον Τραμπ έχει πέσει στο κενό, οπότε, πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξει στο εσωτερικό του κινητικότητα
Χακάν Φιντάν 11
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «Ελένη Λουκά της πολιτικής» και την μιμήθηκε on air
«Έχετε κάποιο πρόβλημα; Με εμποδίζετε, τι κάνατε, με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω» άρχισε να λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμούμενη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου
80
ΠΑΣΟΚ: Πρόσω ολοταχώς για το μπρα ντε φερ στη Βουλή την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου
Κάνοντας λόγο για μία «εκβιαζόμενη, βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς», ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται ήδη για την ομιλία του στην Ολομέλεια την Πέμπτη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή
