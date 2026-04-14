Η μειονότητα στην Θράκη είναι θρησκευτική, διαβάστε τη Συνθήκη της Λωζάνης – Η απάντηση του ελληνικού στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Στην εμμονή της Τουρκίας να χαρακτηρίζει τουρκική την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτή τη φορά το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε αναφορά στην «τουρκική μειονότητα» στην ανάρτηση που έκανε για να ευχηθεί για τα 99 χρόνια από την επέτειο ίδρυσης της «τουρκικής ένωσης της Ξάνθης».

«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της ένωσης, της πιο παλαιάς οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής μειονότητας της δυτικής Θράκης, για τη χρήση του ονόματός της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει με αποφασιστικότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ήταν άμεση με την επισήμανση ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προσδιορίζει σαφώς τον θρησκευτικό χαρακτήρα της μειονότητας, ενώ υπογραμμίζει ότι η χώρα λειτουργεί απολύτως εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του Συντάγματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας. Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».