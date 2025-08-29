Η ΝΔ για τους βανδαλισμούς στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη: Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από πράξεις θρασύδειλων τραμπούκων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία το απόγευμα της Παρασκευής (29.08.2025), καταδικάζοντας την επίθεση αγνώστων στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», διαμηνύει η Νέα Δημοκρατία για τους βανδαλισμούς στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.



Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων.