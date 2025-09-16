Πολιτική

Η Νίκη απομακρύνει τον βουλευτή Νίκο Βρεττό από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Αν διαγραφώ, θα ανεξαρτητοποιηθώ»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, αιτία για την παραπομπή του βουλευτή στην επιτροπή δεοντολογίας ήταν η απόφασή του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός
Ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSΙ

 Η Νίκη ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής. «Αν διαγραφώ, θα ανεξαρτητοποιηθώ» απαντά ο βουλευτής.

Σε σχετική ανακοίνωση της Νίκης αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του προέδρου» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «”γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής”».

 Η ανακοίνωση της Νίκης

«Με απόφαση του Βουλευτηρίου της Νίκης ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”.

Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η Νίκη θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της».

