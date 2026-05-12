Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους και με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε σήμερα Τρίτη την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της πρότασης του κόμματος για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη τεσσάρων νέων διατάξεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε εξαρχής να προσδώσει στη διαδικασία χαρακτήρα κορυφαίας θεσμικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος «δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία», αλλά «μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της Δημοκρατίας». Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε μάλιστα τον Δημήτρη Τσάτσο και τον Αριστόβουλο Μάνεση, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί «τη θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας».

«Δεν φταίει το Σύνταγμα, φταίει η κουλτούρα εξουσίας της ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε «βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα». Όπως είπε, «ίσως ποτέ, από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κυνισμό από μια κυβέρνηση».

«Για όλα αυτά δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως «δευτερεύον θέμα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στις υποκλοπές, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως οι παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι «ανούσιο θέμα». «Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική πρόοδος χωρίς Δημοκρατία», τόνισε.

Σφοδρή προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιφύλαξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως μέσο πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς, δεν έχει καμία αξιοπιστία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «επικοινωνιακό στρίβειν διά του Συντάγματος» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η δημόσια ζωή «ασφυκτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για «κυνισμό», «αδιαφάνεια» και «πολιτικές ασπίδες προστασίας» προς κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως «ανούσιο θέμα» τις παράνομες παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Αναφερόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση σε αποδρομή», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να εμφανίζεσαι ως εγγυητής της διαφάνειας όταν εκκρεμούν τόσο σοβαρά ερωτήματα για τα Τέμπη, τις παράνομες υποκλοπές και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, λέγοντας: «Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο ισραηλινό αξιωματικό και δεν τολμά να πει κουβέντα, δεν έχει κανένα απολύτως ηθικό έρεισμα».

Άρθρο 86: «Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη, όχι η εκάστοτε πλειοψηφία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της Δικαιοσύνης και στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εμφανίζεται να προτείνει αλλαγές, διατηρώντας όμως την κρίσιμη αρμοδιότητα της άσκησης ποινικής δίωξης στα χέρια της Βουλής, ενώ παράλληλε υποστήριξε ότι η διαδικασία πρέπει να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο.

«Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο», σημείωσε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προτείνει την πλήρη αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από τη Βουλή και την ανάθεση της διαδικασίας σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο. «Για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία, αλλά η Δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική Δημοκρατία κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω ελέγχου», τόνισε.