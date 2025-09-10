Η ώρα της «κρίσης» για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο – Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη Chevron

Στο «ρολόι» έχει το βλέμμα της η κυβέρνηση, καθώς σήμερα (10.9.2025), στις πέντε το απόγευμα, «κληρώνει» η συμμετοχή ή όχι, της Chevron στο πρότζεκτ της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τους υδρογονάνθρακες και τα θαλάσσια τεμάχια «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» που έχει προκηρύξει η Ελλάδα, και στη συνέχεια ανοίγει ο φάκελος των προσφορών, με την Αθήνα να «κρατά την ανάσα της», με την προσδοκία να δει το όνομα του Αμερικανικού κολοσσού στη λίστα, αλλά και άλλων μεγάλων εταιρειών του χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Αθήνα

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν χθες το βράδυ ότι δεν έχουν εικόνα αν τελικά η Chevron μπαίνει στο πρότζεκτ ή όχι, ωστόσο υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συμμετοχή της, η οποία βασίζεται στο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η ίδια η εταιρεία αλλά και στον υψηλό ενδιαφέρον της Διοίκησης των ΗΠΑ για την ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα.

Τα οφέλη για την Ελλάδα από τη συμμετοχή της Chevron

Εφόσον, ο Αμερικανικός κολοσσός συμμετάσχει στο μεγάλο αυτό ενεργειακό έργο, τα οφέλη για την Ελλάδα θα είναι πολλαπλά. Πέρα από την οικονομική διάσταση από το ίδιο το έργο, η Αθήνα στέκεται κυρίως:

-Πρώτον, στο γεγονός ότι θα αναβαθμιστεί η γεωπολιτική ισχύς της Ελλάδας στην νοτιο-ανατολική Μεσόγειο, και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δεύτερον, ότι θα δοθεί στην πράξη η καλύτερη απάντηση στην Τουρκία και στη Λιβύη ότι το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο είναι σαν να μην έχει συναφθεί.

Οι συνέπειες για την Άγκυρα και τη Λιβύη

Όπως εξηγούν στο newsit.gr έγκυροι αναλυτές, η κατάθεση προσφοράς της Αμερικανικής εταιρείας Chevron για τα τεμάχια νότια της Κρήτης, σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ο Αμερικανικός κολοσσός αναγνωρίζει την αρχή της μέσης γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Αυτό, δηλώνουν, θα έχει ως συνέπεια την κατάρρευση του Τουρκο-λιβυκού μνημονίου, ενώ χαλά σε βαθμό την αναθεωρητική στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» της Άγκυρας.

«Οι εταιρείες υδρογονανθράκων δεν εμπλέκονται σε αμφισβητούμενες περιοχές. Εφόσον καταθέσει προσφορά, αυτό σημαίνει ότι είναι σε συνεννόηση με τη Διοίκηση Τραμπ. Τόσο ο Ερντογάν, όσο και ο στρατηγός Χάφταρ δεν έχουν περιθώρια να εναντιωθούν στις ΗΠΑ» δηλώνουν πηγές με γνώση της διπλωματίας και της ενέργειας.

Ο στόχος της οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας με τη Λιβύη

Στον απόηχο της επίσκεψης του γιού του στρατάρχη Χαφτάρ στην Ελλάδα την περασμένη Δευτέρα και των συναντήσεων που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η Αθήνα εκτιμά έως το τέλος του χρόνου θα έχει προχωρήσει ο οδικός χάρτης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη.

Το συμφέρον της Λιβύης είναι η συνεργασία για τη χάραξη ΑΟΖ με την Ελλάδα ήταν το μήνυμα της Αθήνας προς την πλευρά του στρατάρχη Χαφτάρ, επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο.

«Ακόμα δηλαδή και αν είχαμε κύρωση από τη (Λυβική) Βουλή, την οποία δεν τη βλέπω για το εγγύς μέλλον – αυτό δεν θα το καθιστούσε νόμιμο για τον εξής απλούστατο λόγο. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν είναι γειτονικά κράτη, όπως είναι αμέσως γειτονικά κράτη η Ελλάδα και η Λιβύη. Και γι’ αυτό το λόγο η προσπάθειά μας είναι να ξεκινήσουμε μία τεχνική συζήτηση με την Λιβύη, έτσι ώστε να οριοθετήσουμε εμείς με την Λιβύη, όπως κάναμε με την Αίγυπτο» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (Παραπολιτικά 90,1).

«Εκτιμώ ότι έως το τέλος του έτους θα έχουμε δρομολογήσει έναν οδικό χάρτη για να ξεκινήσει η συζήτηση, η οποία δεν είναι εύκολη» πρόσθεσε.

Στην Αθήνα ο «Τσάρος της ενέργειας» των ΗΠΑ, Ντ. Μπέργκαμ

Στο τάιμινγκ αυτό φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ, για συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου την Πέμπτη, ενώ θα μεταβεί και στο Μέγαρο Μαξίμου για συζητήσεις με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είναι το πρώτο ταξίδι του Αμερικανού «Τσάρου της ενέργειας» στο εξωτερικό, κάτι που καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η διοίκηση Τραμπ στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα και οι συναντήσεις στην Αθήνα θα γίνουν ενώ θα έχει ήδη αποσφραγιστεί ο φάκελος των προσφορών και θα γνωρίζουμε αν υπάρχει ή όχι δεσμευτικό ενδιαφέρον από τη Chevron.

Εκτός του θέματος των υδρογονανθράκων, οι ΗΠΑ αποδίδουν μεγάλη σημασία στο ρόλο που έχει η χώρα μας στο σχέδιο της Ουάσιγκτον να πουλήσει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου (LNG) στην Ευρώπη, καθώς η Ελλάδα είναι κόμβος στην περιοχή.

Στην ατζέντα Αμερικής και Ελλάδας είναι επίσης η ναυπηγική βιομηχανία και η συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία και εφοπλιστές, με τον Ντ. Μπέργκαμ να επισκέπτεται και τα ναυπηγεία Ελευσίνας.