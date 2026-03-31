Η Πέτη Πέρκα πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει τα «ηνία» της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, όρισε την βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα ως την νέα πρόεδρο του κόμματος, μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς την Τρίτη (24.03.2026) αναφέροντας πως η Αριστερά «μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια», τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι «η κίνηση προς τα εμπρός».

Αμέσως μετά την παραίτηση, χρέη προέδρου ανέλαβε ο γραμματέας Γαρβιήλ Σακελλαρίδης, όπως ορίζει και το καταστατικό.

Η ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε την νέα πρόεδρο του κόμματος, στέλνοντας σχετική ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με αυτήν την εξέλιξη, πλέον οι γυναίκες πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων στην χώρα μας ανέρχονται σε δύο, μετά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.