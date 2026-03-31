Πολιτική

Η Πέτη Πέρκα πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση

Την απόφαση πήρε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος κατά τη συνεδρίαση που είχε τη Δευτέρα
Πέτη Πέρκα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει τα «ηνία» της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, όρισε την βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα ως την νέα πρόεδρο του κόμματος, μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς την Τρίτη (24.03.2026) αναφέροντας πως η Αριστερά «μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια», τονίζοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι «η κίνηση προς τα εμπρός».

Αμέσως μετά την παραίτηση, χρέη προέδρου ανέλαβε ο γραμματέας Γαρβιήλ Σακελλαρίδης, όπως ορίζει και το καταστατικό.

Η ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε την νέα πρόεδρο του κόμματος, στέλνοντας σχετική ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με αυτήν την εξέλιξη, πλέον οι γυναίκες πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων στην χώρα μας ανέρχονται σε δύο, μετά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
67
55
49
47
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στις εκλογές για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Ποιοι εκλέχθηκαν
Θεαματική είναι η πρωτιά του Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη αλλά και ο τερματισμός του πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θανάση Γλαβίνα στη δεύτερη θέση
Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: «Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης»
«Η επιλογή σας να στοχοποιείτε τους συνηγόρους των οικογενειών θυμάτων και εμένα προσωπικά ως συνήγορο που ενοχλεί, δεν είναι δικαστική, αλλά βαθιά καθεστωτική και βρόμικη», αναφέρει η Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου 22
Πρωτιά για τον «προεδρικό» Λευτέρη Καρχιμάκη - Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ
Η προεδρική πλευρά εξασφαλίζει ως φαίνεται εκ νέου τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή, εκλέγοντας γύρω στα 160 μέλη και ποσοστό γύρω στο 60%
Τρίτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Νέα πυρά Σαμαρά κατά κυβέρνησης: «Αν φύγουμε από την Κύπρο, θα πρόκειται για εθνικό ευτελισμό»
Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι τυχόν αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μεγαλόνησο μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή θα συνιστούσε μήνυμα υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία
Αντώνης Σαμαράς
25
