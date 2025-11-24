Η «πρόωρη» καταβολή 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους

Εβδομάδα με θετικές ειδήσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων χαμηλοσυνταξιούχων, αγροτών και των κτηνοτρόφων, προωθεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της με τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Κυριακάτικη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, θα καταβληθεί η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν» σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης.

Προς ομαλοποίηση των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου με τα συναρμόδια υπουργεία, επιχειρεί να κλείσει το «μέτωπο» με αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εξήγγειλαν κινητοποιήσεις στις 30 Νοεμβρίου, με στόχο έως τις 5 Δεκεμβρίου τα μπλόκα να έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.

Η κυβέρνηση ζητά ψυχραιμία και κατανόηση από την πλευρά τους, και δεσμεύεται για την ομαλοποίηση των πληρωμών που καθυστέρησαν λόγω των αυξημένων ελέγχων που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσαν χθες τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το επόμενο δεκαήμερο θα καταβληθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης (προκαταβολή), που μπορεί να φθάσει έως τα 550 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν το υπόλοιπο 30% και το «Μέτρο 23» (178 εκατ. ευρώ) μετά τους απαραίτητους ελέγχους, και έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα από τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Δεν θα επιστραφούν κονδύλια στις Βρυξέλλες

Όπως δήλωσε δε, ο Κωστής Χατζηδάκης (ERT News), μετά από διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, δεν θα επιστραφούν τα χρήματα που θα περισσέψουν από την εφαρμογή του νέου συστήματος για τις επιδοτήσεις, όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. «Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα η χώρα, θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι έντιμοι αγρότες, κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουν όλοι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο οποίος είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Μέσα στην εβδομάδα τα μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων

Επιπλέον, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, φέτος, για πρώτη φορά θα καταβληθούν αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους για ζημιές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους, ενώ για την επιδημία της ευλογιάς προωθούνται αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία θανατώθηκαν (μέχρι και 250 ευρώ το κεφάλι), αποζημιώσεις για αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, ενώ μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που θανάτωσαν τα ζώα τους.

Ο στόχος της δημοσκοπικής ανάκαμψης

Μαζί με τα μέτρα του Προϋπολογισμού του 2026, που ψηφίζονται στις 17 Δεκεμβρίου και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου, με επίκεντρο τη μείωση φόρων οριζόντια για τους πολίτες, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες, όπως η παράταση έως τα τέλη Μαΐου με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», η κυβέρνηση προσδοκά ότι στην αυγή του νέου έτους θα βελτιωθούν σημαντικά οι δημοσκοπικοί δείκτες για τη ΝΔ.

Ήδη, οι δημοσκοπήσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας έχουν αποτυπώσει ανακοπή της πτωτικής τάσης του Οκτωβρίου – ένα και πλέον μήνα μετά τις φορολογικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ – με τη ΝΔ να κεφαλαιοποιεί τη γεωστρατηγικής σημασίας συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες.

Ο μεγάλος «εχθρός» ωστόσο η ακρίβεια και κανείς δεν παραβλέπει ότι εκτός από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, οι «μάχες» επί του πεδίου για την τιθάσευση της θα κρίνουν πολλά στο δρόμο προς τις κάλπες.

Ξεκινούν οι επαφές του πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ

Τις επόμενες ημέρες, ο Κ. Μητσοτάκης ξεκινά τον κύκλο των επαφών του με βουλευτές της Ν.Δ., σε μία προσπάθεια να περιοριστούν οι γκρίνιες και οι διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Πρώτα θα συναντήσεις του βουλευτές του κόμματος του που μετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα σηκώσουν το βάρος της συζήτησης του νέου προϋπολογισμού. Θα ακολουθήσουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής ‘Άμυνας και εν συνεχεία της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Επαναπροσέγγιση της «γαλάζιας» βάσης

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της και την προσέγγιση της οργανωμένης «γαλάζιας» βάσης, η οποία χθες μετείχε στις εσωκομματικές κάλπες για την ανάδειξη του νέου κομματικού μηχανισμού και των 1.000 συνέδρων που θα συμμετέχουν στο τακτικό συνέδριο της ΝΔ την ερχόμενη άνοιξη.

Μαζί με τους βουλευτές, γίνονται καθημερινά δέκτες κοινωνικών πιέσεων για μείζονα προβλήματα, όπως η ακρίβεια κ.α., και η συμβολή τους είναι κομβική στον προεκλογικό «μαραθώνιο» και στην προσπάθεια για αυτοδυναμία της Ν.Δ.

«Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Ν.Δ., παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας… Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης…» δήλωσε ο πρωθυπουργός, μετά τη συμμετοχή του στις εσωκομματικές κάλπες.