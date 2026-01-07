Συμβαίνει τώρα:
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα: 7 λεπτά η κιλοβατώρα για πέντε χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει όπως αναφέρει μια «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση» για το αγροτικό ρεύμα
Αγρότες στα μπλόκα
(ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI)

Την πρότασή του για το αγροτικό ρεύμα και «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη», με ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ενεργειακές κοινότητες κ.ά., έκανε γνωστό το ΠΑΣΟΚ.

«Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας, όπως αναφέρει, «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση» για το αγροτικό ρεύμα.

«- Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3-2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

protaseis pasok agrotes

– Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

protaseis pasok agrotes

– Στις οφειλές διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: Έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

( *Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

protaseis pasok agrotes

– Στρατηγικός στόχος: Οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

protaseis pasok agrotes

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

– Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη».

