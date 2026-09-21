Πολιτική

Παύλος Πολάκης για κβαντική ιατρική: Δεν υπάρχει αυτό, είναι π@π@ρια μάντολες

Οι βολές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργου Πατούλη
Παύλος Πολάκης
Ο Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παύλος Πολάκης το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) βρέθηκε στο Open και μίλησε για τις εξελίξεις γύρω από τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά «έριξε» βολές κατά του Γιώργου Πατούλη.

Ο Παύλος Πολάκης μίλησε με σκληρή γλώσσα για την κβαντική ιατρική χαρακτηρίζοντας αυτές τις υπηρεσίες… «π@π@ρια μάντολες».

«Αν είχε γίνει αμέσως ο έλεγχος στο ιατρείο του Κολωνακίου και έπαιρναν ένα τηλέφωνο και τους έλεγαν απαγορεύεται να έχετε το μηχάνημα και γινόταν αναστολή λειτουργίας, δεν θα είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα», υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Υγείας.

Και πρόσθεσε πως «έχουν αναδυθεί αντιλήψεις μεταφυσικές που δεν εδράζονται σε επιστημονική γνώση και έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος και λέει κβαντική ιατρική».

Ο πρώην υπουργός κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι «υποδαυλίζει αυτή την κατάσταση ουσιαστική είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί».

Βαριές είναι οι καταγγελίες κατά του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργου Πατούλη, υποστηρίζοντας ότι «είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, την μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία real estate και μετά το θάνατο Μαζωνάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες».

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