Ο Ηλίας Κασιδιάρης στο κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που ιδρύθηκε από πρώην «Σπαρτιάτες» – Η επίσημη ανακοίνωση

Τα χαρτιά του άνοιξε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι συντάσσεται με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο θα επιχειρήσει να είναι υποψήφιος.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ανακοίνωσε τη σύμπραξή του με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

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«Υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων, ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου». Πρόκειται για κόμμα που έχει στελέχη τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος.

Ο πρώην καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή χαρακτήρισε το κόμμα «εθνικό και δημοκρατικό» και υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. «Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές».

«Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι», ήταν τα λόγια του Ηλία Κασιδιάρη.

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Αναφορικά με το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος υποψήφιος στις επόμενες εκλογές είπε χαρακτηριστικά. «Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου».

Σημείωσε ότι οι βουλευτές που ίδρυσαν τη Συμμαχία Ελλήνων έχουν απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου και «είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι».

«Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές».