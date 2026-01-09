Η Τουρκία επαναφέρει τα περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη, με αφορμή βανδαλισμό σχολείου στη Ροδόπη

Την προκλητική ρητορικής της περί «τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη επαναφέρει η Τουρκία, με αφορμή φθορές που σημειώθηκαν σε μειονοτικό σχολείο στον Άρατο Ροδόπης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει το συμβάν και καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στη διερεύνηση του περιστατικού. Στην ανακοίνωσή του, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Καταδικάζουμε την επίθεση που πραγματοποιήθηκε από άγνωστα άτομα στο δημοτικό σχολείο της “τουρκικής” μειονότητας της Δυτικής Θράκης, το οποίο έχουν κλείσει οι ελληνικές αρχές. Όποιος κι αν είναι ο υπεύθυνος, αναμένουμε από την Ελλάδα να εντοπίσει άμεσα τους δράστες και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα».

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ δηλώνει ότι «συμμερίζεται τη θλίψη των ομοεθνών μας» και επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λωζάνης».

Το σχολικό κτίριο δε βρίσκεται σε λειτουργία από το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς έχει τεθεί σε αναστολή. Τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ροδόπης, πάντως, δίνουν διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζει η τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με το Rodopipress.gr, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να στοιχειοθετούν εθνικιστικά κίνητρα πίσω από τις φθορές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο είτε απόπειρας αφαίρεσης υλικών από το εσωτερικό (όπως χαλκός), είτε πράξεων βανδαλισμού από νεαρά άτομα με παραβατική συμπεριφορά.