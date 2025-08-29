Πολιτική

Η υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού που έγινε πραγματικότητα

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στο γήπεδο / φωτογραφία αρχείου (EUROKINISSI)

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί την Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει εκείνος να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας, της ΑΕΚ.

Ο πατέρας του ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ήταν μέλος της οικογένειας της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση που δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.

Χθες ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και έτσι βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην Αγιά Σοφιά και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ – Αντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν διαχρονικά ένας από τους στενούς συνεργάτες και συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και ως υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής είχε πετύχει ένα εξαιρετικό δύσκολο έργο. Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η σφραγίδα του στο μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο που κάλυπτε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα.

Για το σημαντικό του έργο και την συνολική συνεισφορά του γίνεται εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του στην Σύμη αύριο όπου θα γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης ως “Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός” και θα διεξαχθεί Συμπόσιο  για τη Νησιωτικότητα “Νεκτάριος Σαντορινιός” :Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών”.

 Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει στείλει βιντεοσκοπημένη δήλωση για τον Νεκτάριο Σαντορινιό που θα προβληθεί στο συμπόσιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα για τα Τέμπη: «Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα»
«Μία συγγνώμη θα ήταν αρκετή για όσους προσπάθησαν να παραπλανήσουν τους πολίτες, όμως στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να μην αποδέχονται την πραγματικότητα», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ηχηρή απάντηση Δένδια σε Φιντάν: «Απαράδεκτες δηλώσεις που παραβιάζουν μία αρχή, γνωστή ακόμη και σε πρωτοετείς διπλωμάτες»
Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα
Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας
35
Η Σέβη Βολουδάκη καταγγέλλει ότι βανδάλισαν για δεύτερη φορά το πολιτικό της γραφείο – «Δεν θα με κάνουν να σταματήσω»
Όπως είπε στη Βουλή η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό της γραφείο και την απείλησαν γράφοντας στον τοίχο «έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με όσους συγκαλύπτουν»
Γραφείο Σ. Βολουδάκη
Newsit logo
Newsit logo