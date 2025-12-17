Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε «αρένα» τη Βουλή: Μήνυση και αγωγή ανήγγειλε ο Άκης Σκέρτσος – Χυδαίο μήνυμα αποκάλυψε ο Μακάριος Λαζαρίδης

Μήνυση και αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σκοπεύει να καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επειδή η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη (17.12.2025), τη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας ότι «τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών».

Στην αναφορά που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι «παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη», ο Άκης Σκέρτσος τη ρώτησε εάν έχει πρόβλημα με την ιδιότητα της συζύγου του.

«Όχι, έχω πρόβλημα με το γεγονός ότι η σύζυγός σας τυγχάνει μίας προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου με τον κ. Σκέρτσο να επιχειρεί να αναγνώσει «τη διορθωτική δήλωση της εφημερίδας ”Αυγή” που τη διέσυρε, λόγω της δικής μου ιδιότητας».

Απευθυνόμενος, μάλιστα προς την κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Αυτό που κάνετε, ως υπερασπίστρια των γυναικών, που τελικά γίνεστε θύτης των γυναικών, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Βάλλετε εναντίον της γυναίκας μου. Εναντίον μίας γυναίκας, γιατί τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Δεν είστε θύμα, είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε στην γυναίκα μου λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα».

Εν μέσω διαμαρτυριών βουλευτών της ΝΔ, και υψηλών τόνων από την πλευρά της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Σκέρτσος διάβασε τη δήλωση της «Αυγής», σύμφωνα με την οποία «μετά από προσεκτικότερη δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε το λάθος του δημοσιεύματος, που καταχωρήθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα avgi.gr».

Αυτό, είπε ο κ. Σκέρτσος, δείχνει τη δική σας αναξιοπιστία. Διότι δεν γνωρίζετε ότι υπάρχει διορθωτική δήλωση της εφημερίδας ”Αυγή” και ανακυκλώνετε ψέματα. Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα, σπιλώνεται υπόληψη, κουνάτε το δάχτυλο, θίγετε γυναίκες, εσείς ως γυναίκα, επειδή νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τον εθνικό εισαγγελέα. Συγνώμη θα ζητήσετε; Σε μένα; Στην σύζυγό μου;», είπε ο κ. Σκέρτσος για να λάβει επανειλημμένα ”όχι” από την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία τον ρώτησε εάν «εκπροσωπείτε τη δικαστικό σύζυγό σας, ως υπουργός;».

«Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε η εφημερίδα ”Αυγή” και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Έχετε δικό σας τεκμήριο αναξιοπιστίας. Διότι ανακυκλώνετε ψεύδη τα οποία έχουν διαψευστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας αντιμετώπισα με μεγάλο σεβασμό, και αυτή τη στιγμή επιχειρείτε δολοφονία χαρακτήρα. Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες; Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;».

«Με χαρά», αποκρίθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας «και τρεις θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης για λογαριασμό σας».

Η ένταση συνεχίστηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η ίδια υπερασπίζεται τις γυναίκες «απέναντι σε εσάς, που είστε ”αγκαζέ” με τους βιαστές, τους παιδοβιαστές και με τους υπόλογους…».

«Ζητείστε συγνώμη τώρα», αντέδρασε ο κ. Σκέρτσος, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη να λέει ότι «είναι απαράδεκτη» και τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο να ζητά από την κ. Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τουλάχιστον τη φράση «παιδεραστές».

«Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα. Και τα υποστηρίζω κατά κεραία. Εσείς διαστρεβλώνετε αυτά που λέω», αποκρίθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη, δε, παρέμβαση του κ. Σκέρτσου: «είπατε ψέματα ότι η σύζυγος μου έχει εκκρεμότητα και έχει προνομιακή μεταχείριση και δεν ισχύει τίποτα από αυτά» η κ. Κωνσταντοπούλου ρώτησε: «Ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων, κύριε;» ενώ, βουλευτής της ΝΔ ακούστηκε να λέει: «Τα έχετε μπερδέψει κ. Κωνσταντοπούλου{…}».

Είναι πραγματικά ντροπή αυτά τα πράγματα, σχολίασε ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, «αλλά δεν περιμένω τίποτα περισσότερο πραγματικά. [. . .] Δεν έχετε κάνει μία ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…»

Όταν, μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε «από πού προκύπτει αυτό που είπατε για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ;» η κ. Κωνσταντοπούλου είπε «όχι για τον Άδωνι, τον άλλο…».

Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν, με την κ. Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τους βουλευτές της ΝΔ για «τραμπουκισμό» και τον κ. Νικολακόπουλο να αναφέρει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετατρέπει την επιτροπή σε πεδίο για το προσωπικό της σόου.

Οι διάλογοι της εξέτασης του υπουργού Επικρατείας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε

Άκης Σκέρτσος: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε συκοφάντης!

Μακάριος Λαζαρίδης: Και εσείς σεξίστρια.

Άκης Σκέρτσος: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε ποιον;

Άκης Σκέρτσος: Σε μένα, στην σύζυγό μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μισεί τις γυναίκες.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι βέβαια!

Άκης Σκέρτσος: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.

Μακάριος Λαζαρίδης: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.

Άκης Σκέρτσος: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.

Λευτέρης Κτιστάκης: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;

Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger, το οποίο έγραφε: «Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@ά στον τάφο σου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει, ρωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει, με τον εισηγητή της ΝΔ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν, αλλά θα πράξει τα δέοντα.

Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει πρόταση μομφής που κατέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου κατά του προεδρείου της.