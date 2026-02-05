Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η «Διαφάνεια» να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια», πρόταση για έλεγχο του δημόσιου χρήματος

Τη δική του πρόταση στον δημόσιο διάλογο για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου του δημόσιου χρήματος κατέθεσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, σε συνεργασία με την Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας. Η πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας με την ονομασία «Διαφάνεια», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μεταρρυθμιστικό έργο με επίκεντρο τη διαλειτουργικότητα, τη λογοδοσία και την κοινωνική λογοδοσία και να αντικαταστήσει την «Διαύγεια».

«Στόχος μας είναι να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ ειδικών και πολιτών, ώστε να διερευνηθούν οι τεχνικές δυνατότητες και απαιτήσεις, να αποτυπωθούν οι προαπαιτούμενες θεσμικές αλλαγές και να επιτευχθεί η μέγιστη κοινωνική σύγκλιση για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου-μεταρρύθμιση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από ένα κατακερματισμένο οικοσύστημα ψηφιακών πλατφορμών, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό και χωρίς ουσιαστική διαλειτουργικότητα. Αν και η «Διαύγεια» αποτέλεσε ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη διαφάνεια, η μετέπειτα ανάπτυξη πολλαπλών συστημάτων δεν συνοδεύτηκε από συντονισμό, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες να είναι διασκορπισμένες και συχνά μη προσβάσιμες ή μη αξιοποιήσιμες.

«Η “Διαφάνεια” είναι μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα που ενσωματώνει ένα νέο θεσμικό και τεχνολογικό μοντέλο διαφάνειας. Αξιοποιεί δομημένα δεδομένα, πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας κάθε δημόσιας δαπάνης· από την προκήρυξη έως την τελική πληρωμή.

»Η “Διαφάνεια” δεν προστίθεται στο υφιστάμενο κατακερματισμένο οικοσύστημα ως μια ακόμη πλατφόρμα. Λειτουργεί ως ενιαία ψηφιακή υποδομή ενοποίησης και ανάλυσης: αντλεί δεδομένα από όλα τα υπάρχοντα συστήματα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΓΕΜΗ), τα δομεί, τα εμπλουτίζει αυτόματα και τα καθιστά πραγματικά προσβάσιμα σε πολίτες, δημοσιογράφους, ερευνητές και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η πλατφόρμα προτείνεται να υλοποιηθεί με λογισμικό ανοικτού κώδικα και να παρέχει ανοικτά δεδομένα και διεπαφή προγραμματισμού (API), διασφαλίζοντας την τεχνολογική ανεξαρτησία του Δημοσίου και την αποφυγή εξάρτησης από συγκεκριμένους προμηθευτές» αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Τσίπρα.