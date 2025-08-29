Ηχηρή απάντηση Δένδια σε Φιντάν: «Απαράδεκτες δηλώσεις που παραβιάζουν μία αρχή, γνωστή ακόμη και σε πρωτοετείς διπλωμάτες»

Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφορικά με την Ελλάδα και τους Έλληνες πολιτικούς, την δική του αυστηρή απάντηση έδωσε και ο Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σήμερα (29.08.2025) από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Fidan, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του κατηγόρησε την Ελλάδα για «φτηνή πολιτική» έναντι της Άγκυρας, ότι ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις με «τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος» για την ίδια και έστρεψε τα βέλη της κριτικής του κατά των Ελλήνων πολιτικών.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, αναφερόμενος στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε: «Δυστυχώς, υπάρχει μια πολιτική “εξαρτημένων αντανακλαστικών“, όπως γνωρίζετε, του Παβλόφ που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1914. Αυτή η πολιτική εξαρτημένων αντανακλαστικών που ενεργοποιείται όταν αναφέρεται η Τουρκία είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί εντός της ίδιας της ελληνικής πολιτικής. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσει. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει».

Υποστήριξε πως η Άγκυρα δείχνει θάρρος και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως έχει κάνει στο παρελθόν ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στο ζήτημα του Κυπριακού, και σημείωσε: «Ελπίζουμε ότι μια μέρα θα φτάσει κι η ελληνική πολιτική στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση που έχει φτάσει η τουρκική πολιτική, δηλαδή να μπορεί να συζητάει πιο άνετα τα θέματα.

Δεν διστάζουμε να μπούμε σε μια πολεμική μαζί τους. Δεν διστάζουμε να δώσουμε υποσχέσεις, για οποιοδήποτε θέμα, όμως τώρα σε ορισμένα θέματα υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Εμείς γνωρίζουμε το ποιος έκανε τι, γιατί το έκανε, με ποιους παράγοντες κινήθηκε καθώς και το πως είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να περικυκλώσουν την Τουρκία στην περιοχή.

Εμείς τα είδαμε όλα αυτά, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και συνεχίζουμε να τα λαμβάνουμε. Αλλά η δική μου συμβουλή στους ίδιους είναι να βγουν πλέον από αυτή την αντιπαλότητα προς την Τουρκία και τους Τούρκους».

Καταλήγοντας στην αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στράφηκε κατά των Ελλήνων πολιτικών, λέγοντας ότι «ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Δένδια, για τον οποίο ισχυρίζεται ότι «κάθε φορά που έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας».

Συνεχίζοντας δήλωσε: «Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική. Κοιτάξτε, κάνοντας μια τέτοια φτηνή εσωτερική πολιτική δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που θα έχουν τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για το κράτος, το δικό τους κράτος. Δηλαδή, έναντι αυτού του μικρού πολιτικού οφέλους, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές στρατηγικές συνέπειες, που θα κάνουν να τις πληρώσει ο ίδιος του ο λαός και το κράτος του. Όπως είπαμε, το κράτος μας και η πολιτική κουλτούρα μας είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις διαφορές. Αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό που πρέπει και κάνουμε, αυτό που είναι απαραίτητο».

Στη συνέντευξή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε και στη βελτίωση των σχέσεων της Άγκυρας με την ανατολική Λιβύη, προαναγγέλλοντας και δική του επίσκεψη στη Βεγγάζη: «Σταδιακά, δημιουργώντας αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναπτύξαμε τις σχέσεις μας και με την ανατολική Λιβύη και με τη Βεγγάζη. Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, πήγαν τα πολεμικά μας πλοία, ο επικεφαλής της ΜΙΤ, και ίσως να πάω και εγώ ως υπουργός Εξωτερικών, αν τακτοποιηθούν ορισμένα θέματα που υπάρχουν».

Ανέφερε επίσης πως η Τουρκία στη Λιβύη προώθησε σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις της με άλλες χώρες «που ενίοτε αποτελούν μέρος του προβλήματος, ενίοτε μέρος της λύσης και ενίοτε και τα δύο». Μεταξύ αυτών, όπως είπε, «υπάρχει η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, με το οποίο έχουμε ήδη καλές σχέσεις. Με αυτούς τους εταίρους, υπάρχει κάτι που θα συμβάλει στην ειρήνη και την ενότητα της Λιβύης, κάτι που είναι απόλυτα διαφανές και δημιουργεί εμπιστοσύνη».