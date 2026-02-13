Κάλεσμα Κυρανάκη σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό για τις νέες διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ

Στην προκήρυξη 33 καίριων επιτελικών θέσεων προχωρά ο νέος ΟΣΕ, ενεργοποιώντας μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του νέου νόμου ν.5220/2025 του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για τη διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για πρώτη φορά, η πλήρωση των διοικητικών θέσεων γίνεται με ανοιχτή δημόσια πρόσκληση και σύγχρονη διαδικασία αξιολόγησης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε έμπειρα στελέχη από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα, μεγάλους οργανισμούς υποδομών και μεταφορών, τον ιδιωτικό τομέα, την ομογένεια και Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού.

Ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη

«Με την προκήρυξη των νέων διευθυντικών θέσεων, ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη και περνά σε μια νέα φάση ουσιαστικής διοικητικής ανασυγκρότησης. Θέτουμε σε εφαρμογή ένα ανοιχτό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Καλώ όσους διαθέτουν πραγματική εμπειρία, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να συμβάλουν ενεργά σε αυτή τη νέα αρχή. Ο σιδηρόδρομος χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν να διοικούν, να οργανώνουν και να φέρνουν αποτέλεσμα. Είναι μια ευκαιρία ουσιαστικής συμμετοχής σε μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας».

Η προκήρυξη αφορά έξι θέσεις Γενικών Διευθυντών και είκοσι επτά θέσεις Διευθυντών και αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συγκρότηση μιας διοικητικής ομάδας με διεθνή προσανατολισμό και εμπειρία, ικανή να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό του νέου ΟΣΕ σε τομείς όπως η ασφάλεια, η διαλειτουργικότητα, η διαχείριση υποδομών και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα: https://apply.smartcv.co/ose/

Περιλαμβάνει αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, συνεντεύξεις και τελικό στάδιο επιλογής, με δημοσίευση προσωρινών και οριστικών πινάκων και δυνατότητα ένστασης, διασφαλίζοντας πλήρη θεσμική διαφάνεια.

Ρόλοι με αυξημένες αρμοδιότητες

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική «brain gain» του Οργανισμού, με άνοιγμα σε Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού και στελέχη με διεθνή εμπειρία, επιδιώκοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας σε τομείς που συνδέονται με την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, τη διαχείριση υποδομών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι θέσεις καλύπτουν το σύνολο των κρίσιμων λειτουργιών του οργανισμού, μεταξύ των οποίων οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας, Λειτουργίας Δικτύου, Μελετών και Έργων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικής και Ανάπτυξης και Τροχαίου Υλικού, καθώς και διευθυντικές θέσεις σε τομείς όπως ERTMS, Κυκλοφορία, Asset Management, Σιδηροδρομική Ακαδημία, Ψηφιακά Συστήματα, Κανονιστική Συμμόρφωση, ESG και PMO.

Πρόκειται για ρόλους με αυξημένες αρμοδιότητες και σαφώς καθορισμένους δείκτες απόδοσης, οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, την πρόοδο του εθνικού σχεδίου ERTMS, την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του δικτύου, την υλοποίηση έργων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των στελεχών θα γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, διασφαλίζοντας ευελιξία και λογοδοσία, ως προς τους στόχους και τους δείκτες απόδοσης.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε τρία διακριτά στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος. Η πληρότητα των στοιχείων και η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων αποτελούν βασικό κριτήριο για τη συνέχιση στη διαδικασία.

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας, των διοικητικών ικανοτήτων και των εργασιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Ακολουθεί συνέντευξη επαγγελματικής αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της διοίκησης, όπου και αξιολογούνται η στρατηγική τους αντίληψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και η ευθυγράμμισή τους με το ρόλο και τις ανάγκες του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονται, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης για λόγους νομιμότητας. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες.

Ο νέος ΟΣΕ υιοθετεί ένα μοντέλο ανοιχτής επιλογής στελεχών, με σύγχρονες μεθόδους HR και εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, όμως επιχειρεί να συγκροτήσει ένα ισχυρό διοικητικό σχήμα, ικανό να υποστηρίξει την υλοποίηση των έργων, την εφαρμογή των νέων συστημάτων ασφάλειας και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.