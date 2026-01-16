«Καρφιά» Φιντάν για Μητσοτάκη: Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός ποζάρει με τον Νετανιάχου

Ευθείες βολές κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας άσκησε σκληρή κριτική για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ ξεκαθάρισε ότι για την Άγκυρα η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με το Τελ Αβίβ προϋποθέτει την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ.: με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός (σ.σ.: ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου) μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ.: στην Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να επανεκκινήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε πως «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή». Όπως είπε, η Άγκυρα έχει αναγνωρίσει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, αλλά η απόφαση για περιορισμό των σχέσεων οφείλεται, κατά τον ίδιο, σε «γενοκτονία» στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου.

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», δήλωσε.