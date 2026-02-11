«Καρφιά» Πολάκη για Τσίπρα και νέο κόμμα: «Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε πουθενά»

Την προσήλωσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα που, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται με «επιτροπές τεχνοκρατών» και «ομάδα σοφών». Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον Alpha 9.89, ξεκαθάρισε ότι παραμένει στο κόμμα, το οποίο χαρακτήρισε «το μόνο ελπιδοφόρο πυρήνα μιας νέας προοδευτικής κυβερνητικής προσπάθειας», σημειώνοντας με νόημα ότι τα κόμματα είναι «συλλογικές πολιτικές εκφράσεις κοινωνικών δυνάμεων και όχι προσωπικά εγχειρήματα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης τοποθετήθηκε, ακόμη, απέναντι στην έννοια του «δημοκρατικού καπιταλισμού», την οποία έχει επικαλεστεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προτάσσοντας –όπως είπε– μια στρατηγική «βαθιών κοινωνικών αλλαγών» με προοπτική «μια κοινωνία ελεύθερων και συνεταιρισμένων παραγωγών», μέσα από «κυβερνώσα Αριστερά» με σαφές πρόγραμμα και άμεσες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Πολάκης επέκρινε τη «νέα μόδα» επιτροπών ειδικών, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των τεχνοκρατών περιορίζεται στη διαμόρφωση λεπτομερών ρυθμίσεων πάνω σε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κόμματα και τις συνεδριακές τους διαδικασίες. Ως παράδειγμα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η επιλογή να δοθούν 13ος και 14ος μισθός μέσω αναδιανομής πλεονάσματος, αντί πρόωρης αποπληρωμής χρέους, αποτελεί «πολιτική και όχι τεχνοκρατική» απόφαση.

«Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε πουθενά», επεσήμανε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που αφορούν την αναδιανομή του πλούτου, τον δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων και τη στήριξη της κοινωνίας.