Πολιτική

«Καρφιά» Πολάκη για Τσίπρα και νέο κόμμα: «Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε πουθενά»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού με «ομάδα σοφών», αντιπαραβάλλοντας την «πολιτική επιλογή» της αναδιανομής έναντι τεχνοκρατικών λύσεων
Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Την προσήλωσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα που, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται με «επιτροπές τεχνοκρατών» και «ομάδα σοφών». Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.02.2026) στον Alpha 9.89, ξεκαθάρισε ότι παραμένει στο κόμμα, το οποίο χαρακτήρισε «το μόνο ελπιδοφόρο πυρήνα μιας νέας προοδευτικής κυβερνητικής προσπάθειας», σημειώνοντας με νόημα ότι τα κόμματα είναι «συλλογικές πολιτικές εκφράσεις κοινωνικών δυνάμεων και όχι προσωπικά εγχειρήματα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης τοποθετήθηκε, ακόμη, απέναντι στην έννοια του «δημοκρατικού καπιταλισμού», την οποία έχει επικαλεστεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προτάσσοντας –όπως είπε– μια στρατηγική «βαθιών κοινωνικών αλλαγών» με προοπτική «μια κοινωνία ελεύθερων και συνεταιρισμένων παραγωγών», μέσα από «κυβερνώσα Αριστερά» με σαφές πρόγραμμα και άμεσες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Πολάκης επέκρινε τη «νέα μόδα» επιτροπών ειδικών, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των τεχνοκρατών περιορίζεται στη διαμόρφωση λεπτομερών ρυθμίσεων πάνω σε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κόμματα και τις συνεδριακές τους διαδικασίες. Ως παράδειγμα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η επιλογή να δοθούν 13ος και 14ος μισθός μέσω αναδιανομής πλεονάσματος, αντί πρόωρης αποπληρωμής χρέους, αποτελεί «πολιτική και όχι τεχνοκρατική» απόφαση

«Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε πουθενά», επεσήμανε ο Παύλος Πολάκης, καλώντας τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που αφορούν την αναδιανομή του πλούτου, τον δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων και τη στήριξη της κοινωνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
105
86
63
62
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νάντια Γιαννακοπούλου: Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του 
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προβληματική» τη συνέχιση της παρουσίας του προέδρου της ΓΣΕΕ, ενώ έχει ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα – Τι είπε για δημοσκοπήσεις και συνεργασία με τη ΝΔ
Νάντια Γιαννακοπούλου
Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων
Σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη»
Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo