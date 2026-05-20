Καρυστιανού: Αύριο Πέμπτη το κάλεσμα για το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη – «Δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη»

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι κι αυτό τους τρομάζει» αναφέρει μεταξύ άλλων στο βίντεο που ανάρτησε στα social media
Μαρία Καρυστιανού
Μέσα από ένα βίντεο στα social media, η Μαρία Καρυστιανού, καλεί τον κόσμο στην εκδήλωση για το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. 

Η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο αύριο Πέμπτη 21.05.2026, 6:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, για να δώσουν «ένα πραγματικό μήνυμα ελπίδας, για μια νέα αρχή».

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι κι αυτό τους τρομάζει πολύ και δεν μπορούν να μας αναχαιτήσουν» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός της αύριο Πέμπτη (21/5) στη Θεσσαλονίκη.

«Έτσι μηχανεύονται πολλά και κάνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας, αναφέρει σε βίντεο που δημοσιοποιεί στα social media η κ. Καρυστιανού.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

