Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή» – ΠΑΣΟΚ: «Σε προφανή πανικό το Μαξίμου»

Επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπολύει η κυβέρνηση μετά τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην οποία παρέστη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι: «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι «πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια».

Και σημειώνουν: «Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν: «Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΣΟΚ: «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν εξίσου σκληρή. «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι μετά τα όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας «εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης».

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει ευθέως την υπόθεση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για «άρνηση εφαρμογής» της. «Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί την κυβερνητική πλειοψηφία ενόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής (22.05.2026) για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. «Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι το 2022 η εξεταστική για τις υποκλοπές αποφασίστηκε με 120 ψήφους, ενώ τώρα «μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151».

Η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει, τέλος, και το ζήτημα του ρόλου του προέδρου της Βουλής, ζητώντας να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το αν ερεύνησε καταγγελία περί «στημένων ερωτήσεων» σε μάρτυρα της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. «Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.