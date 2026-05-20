Νέα Αριστερά: Παραίτηση Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο με αιχμές για διαρροές και «εσωκομματικές στοχεύσεις»

Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας εισέρχεται η Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αριστείδη Μπαλτά από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, Αριστείδης Μπαλτάς, με επιστολή του προς τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, αφήνει σαφείς αιχμές για τη λειτουργία του οργάνου, καταγγέλλοντας διαρροή που, όπως υποστηρίζει, τον αφορούσε ονομαστικά και αλλοίωνε το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

«Το ΠΓ της ΝεΑρ απέδειξε ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αριστείδης Μπαλτάς, σημειώνοντας ότι από τους κόλπους του διέρρευσε μια «υποτιθέμενη είδηση» που τον περιλάμβανε ονομαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίδραση του πρώην υπουργού συνδέεται με διαρροή που αποδίδεται στην πλευρά Σακελλαρίδη και σύμφωνα με την οποία, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Αριστείδης Μπαλτάς – ο οποίος θεωρείτο ότι εντάσσεται στην πλευρά Χαρίτση – φέρεται να εξέφρασε τη διαφωνία του με επικείμενες κινήσεις αποχώρησης, ενημερώνοντας πως θα παραμείνει στη Νέα Αριστερά.

Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει αυτή την εκδοχή, υπογραμμίζοντας ότι στη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου εξέφρασε «έναν ευρύ πολιτικό προβληματισμό» και «κατά κανένα τρόπο» δεν διατύπωσε οποιαδήποτε «δήλωση», όπως – κατά την άποψή του – διατείνεται ή υπονοεί η σχετική διαρροή.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά του στις σκοπιμότητες που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετήθηκαν μέσω της διαρροής. «Μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις», σημειώνει στην επιστολή του.

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους» που είχαν τεθεί στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, στόχους στους οποίους, όπως διευκρινίζει, εξακολουθεί να εμμένει.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο πρώην υπουργός ζητεί από το Πολιτικό Γραφείο να προχωρήσει στη διόρθωση της «υποτιθέμενης είδησης» και παρακαλεί να κοινοποιηθεί η παραίτησή του στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Νέα Αριστερά: Η επιστολή του Αριστείδη Μπαλτά

Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι:

Με την παρούσα επιθυμώ να υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ της ΝεΑρ για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, το ΠΓ της ΝεΑρ στη συνεδρίαση της 14.05.2026 απέδειξε με μια ακόμη «αφορμή» ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του: διέρρευσε από τους κόλπους του μια υποτιθέμενη «είδηση» που με περιλαμβάνει ονομαστικά.

Δεύτερον, μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες.

Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό, στην εν λόγω συνεδρίαση εξέφρασα έναν ευρύ πολιτικό προβληματισμό και κατά κανένα τρόπο δεν διατύπωσα κανενός είδους «δήλωση», όπως διατείνεται ή υπονοεί η διαρροή που περιλαμβάνει το όνομά μου.

Επειδή θεωρώ τα παραπάνω εξόχως σημαντικά στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, αισθάνομαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ στην ΚΕ του κόμματος η οποία μου έκανε την τιμή να με εκλέξει στο όργανο αυτό. Η συνέχιση της συμμετοχής μου στο εν λόγω όργανο δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στόχους στους οποίους εξακολουθώ να εμμένω.

Ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία.

Αριστείδης Μπαλτάς

Μέλος της ΚΕ της ΝεΑρ

Υ.Γ. Ευελπιστώ ότι το ΠΓ θα προβεί στην διόρθωση της υποτιθέμενης ‘είδησης’ και παρακαλώ να κοινοποιηθεί η παρούσα στα μέλη της ΚΕ.